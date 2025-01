Giá vàng hôm nay 5/1/2025: Thế giới lao dốc, SJC và nhẫn trơn chốt tuần cao vọt

Giá vàng hôm nay 5/1/2025 trên thị trường thế giới giảm trong phiên cuối tuần do USD mạnh lên. Giá vàng trong nước giữ nguyên. Trong thời gian tới, liệu giá vàng thế giới và trong nước có giảm? Kết phiên 4/1, giá vàng miếng tại SJC giao dịch ở mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 84,55-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không đổi so với giá đóng cửa phiên liền trước. Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 2.639 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.654 USD/ounce. USD mạnh lên gây áp lực cho giá vàng. Ảnh: Thạch Thảo Giá vàng thế giới ít biến động mạnh trong tuần đầu tiên của năm mới. Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng đang phải đối mặt áp lực do USD mạnh lên. Dữ liệu kinh tế vững chắc đang hỗ trợ đồng USD. Theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM), chỉ số quản lý mua hàng sản xuất của Mỹ tăng lên 49,3 vào tháng 12, tăng so với mức 48,4 của tháng 11. Mặc dù lĩnh vực này vẫn trong vùng suy thoái, nhưng số liệu công bố vẫn tốt hơn dự kiến. Đồng bạc xanh của Mỹ giao dịch ở mức cao nhất trong 25 tháng so với rổ tiền tệ. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần đứng ở mức 108,92 điểm. Dự báo thời gian tới, nhiều nhà phân tích cho rằng, USD tiếp tục tăng giá khi nền kinh tế mạnh mẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải điều hướng chu kỳ nới lỏng lãi suất trong năm 2025. Theo Jonas Goltermann, Phó giám đốc kinh tế thị trường tại Capital Economics, chính sách của nước Mỹ thời Tổng thống Trump sẽ giúp USD tăng mạnh. Tâm lý lạc quan trên thị trường tăng lên kể từ cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11/2024. Chính sách “nước Mỹ trên hết” của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thúc đẩy kỳ vọng về sự hồi sinh của ngành sản xuất, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, các chính sách của ông Trump cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy áp lực lạm phát, buộc Fed phải làm chậm chu kỳ nới lỏng lãi suất. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024, Ngân hàng trung ương Mỹ có ra tín hiệu rằng dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Dự báo giá vàng Các nhà phân tích cho biết, động lực mạnh mẽ của đồng bạc xanh tạo ra lực cản cho vàng trong nửa đầu năm nay. Nhưng về dài hạn, vàng vẫn có nhiều triển vọng. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Ukraine và Trung Đông, kết hợp với việc ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy dự trữ vàng, tạo ra nền tảng vững chắc để hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, những bất ổn xung quanh đề xuất thay đổi chính sách kinh tế và điều chỉnh thuế quan của Tổng thống đắc cử Trump có thể tạo thêm động lực tăng giá, có khả năng đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới. Các nhà phân tích vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 3.000 USD/ounce vào cuối năm nay và nhấn mạnh rằng bất kỳ sự suy yếu nào của vàng là cơ hội mua vào.