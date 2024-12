Giá vàng hôm nay 4/12/2024: SJC và nhẫn trơn suy yếu, có lên lại 90 triệu?

Giá vàng hôm nay 4/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng chậm do áp lực bán ra khá lớn mỗi khi vàng nhích lên. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn suy yếu thời gian qua. Nhiều người mua vàng lúc 88-90 triệu đồng/lượng khi nào hòa vốn? Ngày 3/12, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 83-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tăng với tốc độ mạnh hơn. Chiều 3/12, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,7-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới trong phiên 3/12 trên thị trường Mỹ (tối 3/12 giờ Việt Nam) cũng có xu hướng tăng lên nhưng khá chậm. Cụ thể, tới 19h tối 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ lên mức 2.644 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.670 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 3/12 cao hơn khoảng 28,2% (581 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/12. Giá vàng thế giới tăng khá chậm trở lại. Ảnh: HH Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng chậm do áp lực bán ra khá lớn mỗi khi vàng nhích lên và đồng USD mạnh khi sắp tới thời nắm quyền tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Vàng tăng giá trở lại chủ yếu do đã điều chỉnh giảm rất mạnh trước đó và giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào xu hướng đi lên dài hạn của mặt hàng kim loại quý này khi nước Mỹ cũng như thế giới đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Dự kiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và sẽ giảm vài lần nữa trong năm 2025 và đáy có thể rơi vào đầu năm 2026. Khi Fed giảm lãi suất, đồng USD theo lý thuyết sẽ giảm giá. Tuy nhiên, mức độ giảm của đồng USD được đánh giá sẽ không nhiều, thậm chí còn có thể tăng bởi các nước cũng đã, đang và sẽ giảm lãi suất trong một cuộc chạy đua nâng đỡ nền kinh tế. Đồng USD còn được hỗ trợ bởi những tuyên bố mạnh mẽ của ông Donald Trump về vai trò của đồng tiền của Mỹ cũng như đe dọa sẽ áp thuế 100% lên các quốc gia muốn thay thế đồng USD trong các giao dịch thương mại quốc tế nội khối BRICS. Vàng tăng còn do giới đầu tư đón nhận thông tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo ban bố thiết quân luật, với lý do đối phó với thế lực "chống phá". Vàng có lúc lên 2.655 USD/ounce nhưng sau đó chịu áp lực bán và quay đầu giảm. Dự báo giá vàng Triển vọng về USD suy yếu đã giảm đi rõ rệt với những động thái mới từ ông Donald Trump. Dù vậy, khi các quốc gia đẩy mạnh bơm tiền và ông Trump cũng muốn can thiệp vào Fed để có lợi thế trong thương mại, thì lạm phát tại Mỹ cũng như trên thế giới có thể leo thang. Đây là một yếu tố có lợi cho vàng. Về dài hạn, vàng vẫn được các tổ chức dự báo sẽ tiếp tục tăng giá, đặc biệt là mẫu thuẫn kinh tế gia tăng giữa các cường quốc… Tuy nhiên, kỳ vọng về khả năng vàng bứt phá đã không còn nhiều. Nhiều dự báo đã thận trọng hơn. Không còn nhiều tổ chức nhắc lại khả năng vàng lên ngưỡng 3.000 USD (93 triệu đồng/lượng) trong năm 2025. Khả năng vàng trở lại ngưỡng 90 triệu đồng/lượng trong năm 2025 đang thấp dần đi.