Giá vàng hôm nay 4/10/2024 giảm mạnh, chờ tin quan trọng từ Mỹ

Giá vàng hôm nay 4/10/2024 trên thị trường quốc tế giảm mạnh. Tâm lý thị trường có phần thận trọng trước thời điểm Mỹ sắp công bố thông tin kinh tế quan trọng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 3/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.649,2 USD/ounce, giảm 0,41% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.668,4 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 3/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh. Theo các chuyên gia kinh tế, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần, đang được các nhà giao dịch vàng quan tâm. Đồng thời, thị trường cũng đang chờ đợi bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm ra manh mối lộ trình chính sách tiền tệ để nhận định hướng đi tiếp theo của vàng. Hiện thị trường dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 11. Ngoài ra, sự phục hồi của đồng USD khiến đà tăng của vàng bị hạn chế. Tâm lý thị trường thận trọng trước thời điểm Mỹ công bố thông tin kinh tế quan trọng. Ảnh: HH Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích thị trường của Kinesis Money, cho biết dù đang chịu áp lực ngắn hạn từ sức mạnh của đồng USD, nhưng môi trường vẫn đang rất thuận lợi cho vàng. De Casa cho rằng, nếu dữ liệu việc làm được báo cáo trong thời gian tới yếu hơn dự kiến sẽ làm tăng khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Kịch bản này đẩy giá vàng lên mức kỷ lục. Về lâu dài, Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của ANZ, cho rằng triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed sẽ thúc đẩy giá vàng. Mức tăng 28% của vàng kể từ đầu năm đến nay tác động từ chính sách nới lỏng lãi suất của Fed. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 3/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho rằng vàng vẫn duy trì giá quanh mức cao kỷ lục do lo ngại về tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông. Những lo ngại này có thể sẽ đẩy giá vàng lên mức 2.700 USD/ounce. Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ vừa nâng dự báo giá vàng tăng thêm 200 USD, từ mức 2.700 USD/ounce lên mức 2.900 USD/ounce vào đầu năm 2025.