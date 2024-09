Giá vàng hôm nay 30/9/2024 dự báo tăng, đi tìm kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 30/9/2024 trên thị trường thế giới được dự báo tiếp tục tăng. Liệu giá vàng nhẫn trơn có đồng nhịp để thiết lập kỷ lục mới sau khi đã tăng mạnh và liên tục lập đỉnh mới thời gian qua. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,2% vào tháng trước, giảm so với mức 2,5% của tháng 7 và thấp hơn so với dự báo. PCE cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng), đồng thời là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tăng lên 2,7%. Chỉ số PCE hỗ trợ cho đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản gần đây của Fed và củng cố niềm tin ngân hàng trung ương tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ. Công cụ FedWatch của CME cho thấy, khả năng 45,9% cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của Fed và 54,1% về việc cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào tháng 11. Việc Fed cắt giảm lãi suất và kỳ vọng điều chỉnh thêm trong tương lai tác động tích cực tới giá vàng. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng, thúc đẩy nhu cầu tăng lên. Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu Soni Kumari, chiến lược gia về hàng hóa của Ngân hàng ANZ cho biết, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai. Đây cũng là yếu tố chính sẽ tác động đến giá vàng. Bob Haberkorn, chiến lược gia của RJO Futures, nhận định nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng cao, do lo ngại về tình hình ở Trung Đông. Nếu tình hình căng thẳng leo thang, giá kim loại quý này có thể tiếp tục lập kỷ lục mới. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,42 điểm. Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.657 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.680 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75-83,45 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Bart Melek, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và báo hiệu rằng lãi suất có thể giảm xuống 3% vào năm 2026, Fed đang có chính sách tiền tệ nới lỏng, điều này báo hiệu tốt cho vàng. Melek cho rằng, vàng vẫn ở vị thế thuận lợi khi Fed hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao. Ông dự báo giá vàng có thể tăng trở lại trên 2.700 USD/ounce, đây là mục tiêu cuối năm của giá vàng. Trong khi đó, nhu cầu chung của các ngân hàng trung ương đối với việc phân bổ dự trữ vào vàng vẫn không hề suy giảm trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Một số ngân hàng dự báo giá vàng có thể tăng lên tới 3.000 USD/ounce.