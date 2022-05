Giá vàng hôm nay 30/5: Kỳ vọng tăng trong tuần mới

6h sáng nay 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.849 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, việc USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã giúp giá vàng thế giới đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua. Kết thúc tuần, thị trường đã cố gắng giữ ổn định quanh mức tâm lý quan trọng là 1.850 USD/ounce, khi USD giảm từ mức cao hồi đầu tháng, là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá vàng tuần qua đã phục hồi từ đáy.

Chỉ số USD kết thúc tuần dưới 102 điểm và giảm 3% so với mức đỉnh 20 năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đã giảm xuống 2,74%, giảm hơn 13% so với mức cao gần đây trên 3%. Sắc đỏ trên thị trường chứng khoán cũng góp phần hồi sinh nhu cầu tài sản an toàn.