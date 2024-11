Giá vàng hôm nay 30/11/2024 tăng tiếp, vàng SJC tiến sát 86 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/11/2024 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Vàng SJC và nhẫn nóng lại, vọt tăng gần nửa triệu đồng/lượng. Ngày 29/11, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,8-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 lên mức 83,8-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 83,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay tại thị trường châu Âu (lúc 21h, ngày 29/11, giờ VN) giao ngay ở mức 2.516 euro/ounce, tăng 0,71% so với đầu phiên. Thị trường vàng tại Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Minh Hiền Theo đánh giá của các chuyên gia, sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, chính sách thuế mới có thể tác động tới nền kinh tế nhiều quốc gia châu Á. Tổng thống đắc cử tuyên bố kế hoạch áp đặt thuế quan mạnh tay đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó một số quốc gia có thể hưởng lợi. Năm 2023, Mỹ là nước nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản. Tại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,2% trong tháng 10 so với tháng trước và 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp tháng 12. Trước đó, Ngân hàng trung ương Mỹ cho biết sẽ hạ lãi suất trong tương lai, nhưng chỉ dự báo sẽ thực hiện từ từ. Trong cuộc họp gần đây nhất vào đầu tháng 11, Fed đã quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu xuống mức 4,5% - 4,75%. Đây là lần cắt giảm thứ hai trong chu kỳ nới lỏng lãi suất hiện tại. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang cân nhắc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới để hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng Euro vốn đang có dấu hiệu chững lại. ECB đã cắt giảm lãi suất 3 lần kể từ tháng 6 với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau thời gian dài duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát do tác động từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine. Dự báo giá vàng Theo các chuyên gia, những bất ổn địa chính trị vẫn gia tăng, giá vàng vẫn có thể tăng trong thời gian tới. Vàng thường được coi là một khoản đầu tư an toàn trong thời điểm bất ổn kinh tế và địa chính trị như căng thẳng thương mại hoặc xung đột. Roukaya Ibrahim, chiến lược gia hàng hóa tại BCA Research cho rằng, chính sách của chính quyền mới tại Mỹ có thể tác động tới các nền kinh tế, khiến ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng. Điều này có thể thúc đẩy giao dịch vàng của các ngân hàng trung ương tăng mạnh. Đây là nhóm mua vàng nhiều nhất trên thị trường thời gian qua. BCA Research khuyến nghị mua vàng khi giá giảm do triển vọng dài hạn. “Vàng là mặt hàng hưởng lợi từ các chính sách của chính quyền mới tại Mỹ. Sự gia tăng bất ổn về chính sách toàn cầu sẽ hỗ trợ nhu cầu mua vàng”, Ibrahim nói.