Giá vàng hôm nay 29/12/2024: Thế giới chốt tuần giảm, trong nước vọt tăng

Giá vàng hôm nay 29/12/2024 trên thị trường thế giới kết thúc tuần giảm, chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục ảm đạm trong tuần tới. Trong nước giá nhẫn trơn Doji tăng hơn nửa triệu đồng/lượng khi kết phiên hôm qua, còn vàng SJC giữ nguyên. Kết phiên 28/12, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 82,7-84,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 82,7-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 83,85-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 550 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.620 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.631 USD/ounce. Tính cả tuần, giá vàng thế giới (giao ngay) giảm nhẹ 0,1% so với đóng cửa cuối tuần trước. Giá vàng thế giới kết thúc giảm. Ảnh: Kitco Thị trường vàng ghi nhận thanh khoản thấp trong tuần cuối cùng của năm 2024. Theo các chuyên gia, giá vàng giao dịch trong phạm vi hẹp. Trừ khi có bất ngờ lớn xảy ra, giá vàng vẫn bị mắc kẹt giữa lãi suất trái phiếu tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng. Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, động lực chính của đợt tăng giá vàng năm 2024 là kỳ vọng của thị trường về việc các ngân hàng trung ương hạ lãi suất khi lạm phát giảm. Tháng 12/2024, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất và báo hiệu sự thận trọng cho năm tới do rủi ro lạm phát dai dẳng, một phần từ những thay đổi chính sách như giảm thuế và thuế quan dưới thời tổng thống Trump. Tương tự, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh áp dụng chính sách thận trọng. Razaqzada nhận định, chính sách tiền tệ có khả năng vẫn thắt chặt vào đầu năm 2025, qua đó hỗ trợ lợi suất trái phiếu và USD, hai yếu tố thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng. James Hyerczyk, nhà phân tích thị trường tại FX Empire, cho biết các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các cuộc xung đột ở Đông Âu và Trung Đông. Bối cảnh địa chính trị như vậy tiếp tục khiến vàng tăng giá. Dự báo giá vàng Hyerczyk cho rằng, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn kém lạc quan, với lợi suất và sức mạnh của đồng USD đóng vai trò là động lực mạnh hơn so với rủi ro địa chính trị. Ông dự báo, giá vàng sẽ giao dịch ở mức hỗ trợ 2.607 USD/ounce trong tuần tới. Giá vàng cần vượt qua mốc 2.665,65 USD/ounce để lấy lại đà tăng giá. Theo Fawad Razaqzada, bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, mục tiêu giá vàng 3.000 USD/ounce vẫn khả thi. Bất kỳ đợt điều chỉnh nào trong năm sau cũng tạo tiền đề cho đợt tăng giá của vàng vào nửa cuối năm.