Giá vàng hôm nay 29/10/2024: Thế giới giảm, vàng nhẫn lao dốc từ đỉnh

Giá vàng hôm nay 29/10/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm, mất đà phục hồi sau khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Giá vàng nhẫn mất mốc 89 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 28/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.742,1 USD/ounce, giảm 0,27% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.744,1 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 28/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới mất đà phục hồi, quay đầu giảm do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt. Cả hai quốc gia Israel và Iran hiện đã đưa ra gợi ý rằng các hành động quân sự trực tiếp chống lại nhau đã kết thúc. Brien Lundin, Chủ tịch kiêm CEO của Jefferson Financial cho rằng, đây là thời điểm quan trọng, nhà đầu tư cần dồn tiền vào cuộc chơi, bởi kim loại quý đang được nhiều yếu tố hỗ trợ. Ông tin rằng, hiện mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động rất nhanh. Cổ phiếu ngành khai thác vàng đang tăng vọt, đặc biệt là khi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này cho thấy biên lợi nhuận tăng mạnh. Vàng nhẫn trong nước giảm, theo đà giảm của giá vàng thế giới do căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt. Ảnh: HH Brien Lundin cho biết thêm, bằng chứng tiếp theo cho thấy vàng trở thành khoản đầu tư "hot" mới xuất hiện, khi một loạt các nhà phân tích chính thống tham gia cuộc chơi. Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư quốc tế vẫn xem vàng là kênh đầu tư trú ẩn an toàn, trong bối cảnh xung đột địa chính trị căng thẳng và kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới (ngày 5/11) còn nhiều bất định. Sự kết hợp giữa bất ổn chính trị, căng thẳng địa chính trị còn rất phức tạp ở Trung Đông và Đông Âu, dự kiến sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của giá vàng trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 28/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 87,7-88,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, lạm phát của Mỹ được kìm hãm, thị trường đang kỳ vọng 96,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào 7/11 và còn 3,1% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Ông Kevin Grady, Chủ tịch công ty Phoenix Futures and Options tại Mỹ, dự đoán giá vàng thế giới có thể đạt 3.000 USD/ounce trong quý đầu năm 2025. Marc Chandler, Giám đốc tại Bannockburn Global Forex, nhận định nếu giá vàng thủng mức 2.700 USD/ounce, nhà đầu tư dài hạn có thể chịu áp lực lớn. Ông dự đoán giá vàng sẽ dao động từ 2.600-2.800 USD/ounce.