Giá vàng hôm nay 28/9/2024 giảm nhẹ, vàng nhẫn đi lên

Giá vàng hôm nay 28/9/2024 trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng Mỹ công bố. Giá vàng nhẫn SJC tăng, vượt 83,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới giao dịch lúc 21h (ngày 27/9, giờ VN) ở mức 2.669 USD/ounce, giảm 0,14% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.692 USD/ounce. Thị trường vàng ghi nhận nhu cầu mua tăng mạnh sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng nhẹ 0,1% vào tháng 8, thấp hơn dự kiến là 0,2%. Tính theo năm, PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng 2,7%, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,31 điểm. Giá dầu thô Nymex gần như ổn định và giao dịch quanh mức 67,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giảm và đạt 3,77%. Thị trường tài chính đang quan tâm tới các động thái kích thích kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc. Theo Wall Street, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng các biện pháp hỗ trợ kinh tế. Nhiều khả năng các quan chức chính phủ nước này sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng giá nhờ các động thái này. Trong khi đó, xung đột quân sự giữa Israel và Hezbollah leo thang. Tình hình căng thẳng Trung Đông khiến các nhà đầu tư mua vàng như nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng trong nước ở mức cao. Ảnh: Chí Hiếu Ngày 27/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75 triệu đồng/lượng, bán ra là 83,35 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Stuart O'Reilly, Giám đốc thông tin thị trường tại Royal Mint, cho biết hoạt động mua vào trong tháng 9 tăng. Nhiều nhà đầu tư tin rằng giá vàng có thể lên cao hơn trong năm nay và năm sau. O'Reilly cho biết, các nhà đầu tư đang chuyển sang vàng vật chất như một biện pháp phòng ngừa trước bất ổn về địa chính trị và kinh tế. Thống kê cho thấy một làn sóng các nhà đầu tư mới vào thị trường. Theo Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường Bắc Mỹ tại Hội đồng vàng thế giới, thị trường ghi nhận nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với vàng vật chất. Môi trường lãi suất thấp hơn đang thu hút các nhà đầu tư quay trở lại thị trường vàng.