Giá vàng hôm nay 28/11/2024 'nhảy múa', vàng SJC và nhẫn sụt giảm rồi bật tăng

Giá vàng hôm nay 28/11/2024 trên thị trường thế giới đột ngột sụt giảm, chặn đà tăng của giá vàng trong nước, rồi hồi phục trở lại. Sau khi giảm 200.000-400.000 đồng mỗi lượng, chiều nay vàng miếng SJC và nhẫn trơn cũng tăng nhẹ. Giá vàng thế giới giao ngay chiều nay tăng khá mạnh, lên mức 2.638 USD/ounce, đắt thêm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Chiều 28/11, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji được điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, lên mức 85,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 13h57' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 15h10' như sau: Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 82.900.000 + 100.000 85.400.000 + 100.000 Doji Hà Nội 82.900.000 + 100.000 85.400.000 + 100.000 Doji TP.HCM 82.900.000 + 100.000 85.400.000 + 100.000 Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 28/11 Giá vàng nhẫn sáng nay được điều chỉnh đi xuống theo đà giảm của giá vàng thế giới. Đầu phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng hạ giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Đến 11h03', Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giảm thêm 200 nghìn đồng ở chiều mua, về mức 83,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ mức 84,5 triệu đồng/lượng. Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 82.500.000 - 200.000 84.400.000 - 200.000 Doji 83.300.000 - 600.000 84.500.000 - 400.000 Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 28/11 Mở cửa phiên giao dịch 28/11, giá vàng 9999 của SJC giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, về mức 85,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8h30' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h33' như sau: Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 82.800.000 - 200.000 85.300.000 - 200.000 Doji Hà Nội 82.800.000 - 200.000 85.300.000 - 200.000 Doji TP.HCM 82.800.000 - 200.000 85.300.000 - 200.000 Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 28/11 Tỷ giá trung tâm ngày 28/11/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.271 đồng/USD, giảm 24 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (28/11) được niêm yết phổ biến ở mức 25.145 đồng/USD (mua vào) và 25.484 đồng/USD (bán ra). Tới 8h32' hôm nay (ngày 28/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.622,9 USD/ounce, giảm 29,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.646,8 USD/ounce. Sáng 28/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 81,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 83-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn. SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,7-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,9-84,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra. Giá vàng thế giới trong phiên 27/11 trên thị trường Mỹ (tối 27/11 giờ Việt Nam) tăng nhanh trở lại lên trên ngưỡng 2.650 USD/ounce. Cụ thể, tới 20h tối 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục lên mức 2.652 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.678 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 27/11 cao hơn khoảng 28,6% (589 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/11. Vàng thế giới tăng giá mạnh trở lại đêm 27/11 (giờ Việt Nam) do đồng USD suy giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới) giảm 0,6% xuống 106,37 điểm. Trong vài phiên trước đó, DXY có lúc lên 107,7 điểm. Tổng thống đắc cử Donald Trump tung ra lời đe dọa thuế quan tên mạng xã hội, nhắm tới 3 nước Trung Quốc, Mexico, Canada khiến giới đầu tư lo ngại và thị trường tài chính rung chuyển. Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên toàn bộ hàng hóa từ Mexico và Canada, cũng như tăng thêm 10% thuế lên sản phẩm từ Trung Quốc. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng mạnh trở lại trong phiên 27/11. Ảnh: MH Tuyên bố như một tín hiệu cho thấy thời kỳ Trump 2.0 đã bắt đầu. Những cuộc chiến thương mại có thể sẽ bùng nổ, qua đó kéo giá hàng hóa đi lên và khiến lạm phát tăng nhanh. Lạm phát cao là môi trường tốt cho vàng. Vào cuối tuần trước và đầu tuần này, vàng đã có một đợt lao dốc rất mạnh sau khi có thông tin Israel và Hezbollah nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày. Căng thẳng Trung Đông được kỳ vọng hạ nhiệt đã nhấn chìm vàng. Dự báo giá vàng Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị chỉ là một trong những yếu tố tác động tới vàng. Hơn thế thỏa thuận ngừng bắn cũng chỉ là tạm thời. Trung Đông cũng chỉ là một trong các điểm nóng. Trong khi đó, lạm phát cũng là yếu tố quan trọng tác động tới mặt hàng kim loại quý. Hiện thế giới chứng kiến chu kỳ thắt chặt tiền tệ đi đến hồi kết. Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ đã bắt đầu bước vào chu kỳ hạ lãi suất. Biên bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố đêm 26/11 (giờ Việt Nam) có đề cập tới việc Mỹ cần hạ lãi suất từ từ. Dù vậy, nó cũng ghi nhận những tín hiệu về sự mất kiểm soát của Chủ tịch Fed Jerome Powell với việc các thành viên trong hội đồng đều không chắc chắn về mục tiêu lãi suất dài hạn sẽ như thế nào. Tín hiệu thị trường cho thấy, có gần 60% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất lần 3 liên tiếp trong cuộc họp vào tháng 12 tới đây. Trong năm 2025, Fed cũng có thể sẽ giảm thêm vài lần nữa. Đồng USD sẽ chịu áp lực giảm dù kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau khi ông Trump nhậm chức. Giá vàng có thể sẽ tiếp tục được hỗ trợ và giữ được xu hướng uptrend kéo dài từ cuối năm 2023 cho tới nay. Phần lớn các chuyên gia dự báo vàng vẫn trong xu hướng đi lên. Tuy nhiên, mặt hàng này nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh khi thế giới ngày càng phức tạp. Các chính sách và tuyên bố chính sách của ông Trump có thể sẽ còn liên tục tác động tới các thị trường, khiến giá cả hàng hóa lên xuống mạnh.