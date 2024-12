Giá vàng hôm nay 27/12/2024: Thế giới tĩnh lặng, nhẫn trơn và SJC chờ bứt phá

Giá vàng hôm nay 27/12/2024 trên thị trường quốc tế nhích nhẹ sau khi Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ. Vàng nhẫn và miếng SJC có chiều hướng tăng nhẹ theo giá thế giới. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 26/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.623,3 USD/ounce, tăng 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.625,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 26/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt 219.000 đơn, tăng không đáng kể so với dự báo 218.000 đơn. Điều này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn chính sách tiền tệ trong năm tới. Thị trường vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực trước bối cảnh Fed đảo chiều chính sách tiền tệ. Theo đó, trong bối cảnh lạm phát “dai dẳng”, lộ trình cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể chậm lại trong năm tới. Vàng thế giới tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Ảnh: HH Dù lập trường lãi suất đang thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu, nhưng giới chuyên gia vẫn cho rằng, điều đó sẽ không thể ngăn cản các nhà đầu tư sở hữu vàng trong danh mục đầu tư của mình. Tom Bruce, chiến lược gia đầu tư vĩ mô của Tanglewood Total Wealth Management, dự báo giá kim loại quý này sẽ tăng khoảng 10% trong năm tới và giữ ở mức dưới 3.000 USD/ounce. Ông cho biết, thách thức ngắn hạn lớn nhất đối với vàng vào năm 2025 là kinh tế Mỹ dự báo tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, giá vàng vẫn được duy trì khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương các nước tạo ra động lực mới trên thị trường. Nhiều nhà phân tích nhận định, các ngân hàng trung ương vẫn chưa ngừng mua vàng khi họ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mặc dù giá vàng có thể tăng trưởng chậm hơn trong năm tới so với mức tăng gần 30% của năm 2024, nhưng vàng vẫn là tài sản quan trọng mà các nhà đầu tư nên sở hữu. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 26/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo dự báo của công ty Milling-Stanley thuộc Tập đoàn tài chính State Street, trong năm 2025, giá vàng có 50% khả năng nằm trong khoảng 2.600-2.900 USD/ounce. Ngoài ra, có 30% khả năng giá tăng lên mức 2.900-3.100 USD/ounce và 20% khả năng giảm về khoảng 2.200-2.600 USD/ounce. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế khác cũng dự báo giá vàng trong năm 2025 sẽ có triển vọng tăng giá. Ngân hàng UBS dự đoán rằng giá vàng giao ngay có thể đạt 2.900 USD/ounce. Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs lạc quan hơn, cho rằng giá vàng có khả năng đạt mốc 3.000 US.