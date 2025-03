Giá vàng hôm nay 25/3/2025: Thế giới đổ xô mua, nhẫn và SJC quay đầu tăng

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 24/3, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.026,8 USD/ounce, tăng 0,19% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.057 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 24/3 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ do nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư. Thị trường vàng vẫn lo ngại bất ổn chính trị sẽ phức tạp hơn trong những ngày tới. Do đó, vàng là lựa chọn cho mục tiêu đầu tư an toàn.

Dù thị trường vàng không chứng kiến mức tăng “khủng”, nhưng kim loại quý đã thiết lập được ngưỡng hỗ trợ vững chắc trên 3.000 USD/ounce. Theo giới chuyên gia, đây có thể là thành công lớn hơn so với việc lập kỷ lục mới.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management - một chuyên gia có quan điểm trung lập về giá vàng trong những ngày tới, nhận định giá vàng tiếp tục củng cố và giữ mức 3.000 USD/ounce đến hết tháng này.