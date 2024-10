Giá vàng hôm nay 25/10/2024 bất ngờ giảm, vàng nhẫn mất mốc 89 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/10/2024 trên thế giới quay đầu giảm nhiệt nhưng vẫn ở đỉnh cao trên 2.700 USD/ounce. Trong nước, vàng nhẫn Doji bám đuổi quyết liệt và vẫn đắt ngang vàng miếng SJC. Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động. Đến trưa nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đã hạ giá vàng nhẫn 9999 về mức 87,9-88,9 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Còn vào đầu phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay giữ giá vàng nhẫn 9999 ở mức kết phiên giao dịch hôm qua, mua - bán trong vùng giá 88-89 triệu đồng/lượng. Mua vào Bán ra SJC 87.000.000 đồng/lượng 88.500.000 đồng/lượng Doji 88.000.000 đồng/lượng 88.900.000 đồng/lượng Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 25/10 Mở cửa phiên giao dịch 25/10, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch đêm qua, ở mức 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8h22' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cập nhật lúc 8h51' như sau: Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 87.000.000 đồng/lượng 89.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 87.000.000 đồng/lượng 89.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 87.000.000 đồng/lượng 89.000.000 đồng/lượng Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 25/10 Tỷ giá trung tâm ngày 25/10/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.255 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (25/10) được niêm yết phổ biến ở mức 25.197 đồng/USD (mua vào) và 25.467 đồng/USD (bán ra). Tới 8h32' hôm nay (ngày 25/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.732,8 USD/ounce, giảm 8,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.746,5 USD/ounce. Sáng 25/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 84,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 24/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.741,7 USD/ounce, tăng 0,91% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.752,7 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 24/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 227.000 đơn, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 242.000. Dữ liệu này cho thấy, nền kinh tế Mỹ ổn định trong môi trường lạm phát cao. Điều này càng thúc đẩy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm thêm lãi suất vào kỳ họp tháng 11 tới. Trước đó, vàng chịu áp lực giảm mạnh về mức 2.720 USD/ounce, do chỉ số DXY (đo sức mạnh đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt) tăng 0,3% và lợi suất trái phiếu tăng mạnh lên mức cao nhất 3 tháng. Vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: HH Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho rằng giá vàng không thể giảm thêm bởi được hỗ trợ từ nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Ông dự báo, vàng có thể tăng lên mốc 2.800 USD/ounce sau khi kết thúc tuần này. Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vàng sẽ không mất đi vị thế của một kênh đầu tư lợi nhuận cao nhất bởi tác động từ bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ. Gánh nặng nợ gia tăng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang khiến giới đầu tư lo ngại và tìm đến vàng. Theo đa số các chuyên gia, dù giá vàng đang neo ở đỉnh cao, nhưng đà tăng vẫn chưa hết. Trong đó, bà Joni Teves, chiến lược gia kim loại quý của UBS, khẳng định động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed và các yếu tố cơ bản khác vẫn đang hỗ trợ cho kim loại quý. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 24/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 88-89 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, lạm phát của Mỹ đã được kìm hãm, thị trường đang kỳ vọng 94,5% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào 7/11 và 5,5% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Bà Joni Teves dự báo, vàng có thể đạt 2.800 USD/ounce trong năm nay và 3.000 USD/ounce trong năm tới. Ngoài ra, thị trường vàng có thể chứng kiến nhiều biến động trong vài tuần tới do chịu tác động bởi diễn biến trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và tình hình tại Trung Đông. Vivek Dhar, chuyên gia phân tích từ Commonwealth Bank of Australia, dự báo giá vàng sẽ ở mức trung bình 3.000 USD trong quý IV/2025 do đồng USD suy yếu.