Giá vàng hôm nay 24/12/2024: Thế giới lao dốc, nhẫn và SJC có ngược dòng tiếp?

Giá vàng hôm nay 24/12/2024 trên thị trường quốc tế giảm do đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đều gia tăng. Vàng nhẫn và miếng SJC liệu có ngược dòng, tiếp đà tăng mạnh như hôm qua? Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 23/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.616 USD/ounce, giảm 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.630,2 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Chỉ số DXY trong phiên đầu tuần tại Mỹ đạt trên 108,22 điểm, tăng 0,54% so với phiên cuối tuần trước. Vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do đồng USD mạnh lên kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell cho biết hôm 18/12, rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không mạnh tay cắt giảm lãi suất vào năm sau. Mặc dù lập trường thận trọng trong lãi suất của Fed đang gây áp lực cho vàng, nhưng giới chuyên gia vẫn cho rằng, kim loại quý này vẫn trong xu hướng tăng trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho vàng là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã khởi động lại hoạt động mua vàng vào tháng 11 sau 6 tháng tạm dừng. Vàng thế giới tiếp tục giảm. Ảnh: HH Nhiều nhà kinh tế cho rằng, Trung Quốc đang bắt đầu hành trình mới trong việc đa dạng nguồn dự trữ ngoại hối. Nước này có thể sẽ tiếp tục tích trữ vàng thỏi trong thời gian tới. Đây là một động lực cho các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng cường tích trữ vàng. Cùng với nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị vẫn còn đó, cũng sẽ làm tăng thêm lực cầu trú ẩn an toàn. Theo bà Chantele Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, thị trường vàng hiện tại đang trong trạng thái “chờ và quan sát”. Các nhà đầu tư và chuyên gia đều đang theo dõi chặt chẽ các yếu tố như sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát, rủi ro địa chính trị và các động thái từ các ngân hàng trung ương. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 23/12 giá vàng miếng và nhẫn SJC bật tăng khá mạnh với mức 700.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá vàng miếng 9999 đóng phiên tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng, tình hình thị trường giữ nguyên như hiện tại cho đến hết năm 2024. Trong năm tới, giá vàng sẽ tăng chậm hơn. Bên cạnh đó, nếu làn sóng giảm lãi suất bị đảo ngược, kim loại quý sẽ gặp nhiều thách thức. Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào năm 2025. Tuy nhiên, đà tăng mạnh này dự kiến chỉ diễn ra vào nửa cuối năm. Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng có khả năng duy trì ổn định quanh mức 2.500-2.700 USD/ounce. Một số chuyên gia khác dự báo, giá vàng trong năm 2025 sẽ tăng 13% thay vì mức tăng mạnh mẽ gần 30% của năm nay.