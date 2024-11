Giá vàng hôm nay 24/11/2024 chốt tuần bứt phá, vàng nhẫn tăng vọt

Giá vàng hôm nay 24/11/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần tăng giá mạnh. Giá vàng trong nước tăng vọt lên khoảng 85 triệu đồng (mua vào) và 86,5 triệu đồng/lượng (giá bán). Ngày 23/11, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng cao. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 85-86,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 85,6-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước. Giá vàng 9999 của SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng phiên hôm trước. Giá vàng miếng 9999 tại SJC là 85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu Giá vàng thế giới chốt tuần giao ngay ở mức 2.690 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.693 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 10/2023. Giá vàng tăng 5,4% kể từ đầu tuần. Biến động chủ yếu của giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang. Giới đầu tư đẩy mạnh tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cao cấp tại FxPro, khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine vẫn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá trở lại. Ngoài ra, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ cao điểm tại châu Á khi mùa lễ hội cuối năm tới gần. Thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến tiếp tục tăng mạnh nhu cầu mua vàng vật chất trong năm nay. Thị trường gần đây dao động trong dự đoán về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ biên bang Mỹ (Fed). Ông Trump từng tức giận, chỉ trích Fed vì không nới lỏng chính sách tiền tệ. Năm 2025, Tổng thống đắc cử Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell có khả năng xảy ra xung đột về chính sách tiền tệ. Theo chỉ số FedWatch của CME Group, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống còn 50-50, so với kỳ vọng gần như chắc chắn trước đó. Dự báo giá vàng Theo Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, trong bối cảnh hiện tại, giá vàng còn dư địa tăng. Căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng tiếp tục được hưởng lợi từ tâm lý ôn hòa từ Fed. Giá vàng đang giao dịch cách mức cao nhất mọi thời đại chưa đến 4%, có thể kiểm tra mức này nếu căng thẳng địa chính trị gây ra làn sóng sợ rủi ro. Báo cáo PCE và các dữ liệu kinh tế tuần tới có thể ảnh hưởng tới triển vọng giá vàng. Nếu dữ liệu yếu ủng hộ trường hợp Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, những người đầu cơ giá vàng có thể có động lực mới. Ông cho rằng, giá vàng cần đảm bảo đóng cửa trên mức 2.700 USD/ounce, từ đó bứt phá lên 2.750 USD/ounce và 2.790 USD/ounce. Nếu dưới 2.700 USD/ounce có thể gây ra đợt bán tháo, về dưới 2.660 USD/ounce.