Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng bật tăng dữ dội

Tới 9h20' hôm nay (ngày 22/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.657,9 USD/ounce, tăng 34,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.656,3 USD/ounce, tăng 31,9 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 4,7% xuống 1.623,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 0,29% xuống 1.624,4 USD/ounce.

Giá vàng châu Á hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp. (Ảnh:Hoàng Hà)

Chủ tịch Fed Philadelphia, Patrick Harker phát đi thông tin làm dấy lên lo ngại Fed tăng lãi suất và có khả năng nền kinh tế rơi vào suy thoái. Fed vẫn chưa hoàn thành việc tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn vì lạm phát cao vẫn đang tiếp diễn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2008 ở mức 4,239%.

David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, nhận định kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong năm tới, nhưng lạm phát có thể được kiểm soát mà không gây ra những tác động quá lớn về kinh tế.