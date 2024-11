Giá vàng hôm nay 21/11/2024 nóng rẫy, vàng SJC và nhẫn trơn vọt tăng 3 triệu

Giá vàng hôm nay 21/11/2024 trên thị trường quốc tế hồi phục và tăng mạnh sau khi chịu áp lực chốt lời và một đồng USD mạnh. Vàng miếng SJC tăng thêm 2,7 triệu đồng sau 3 ngày, trong khi nhẫn trơn tăng hơn 3 triệu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 82,7-85,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở hai chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt sau gần 2 tuần chịu áp lực giảm. Chiều 20/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,7-84,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,3-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều. Như vậy, vàng miếng đã tăng thêm 2,7 triệu đồng sau 3 ngày, trong khi nhẫn trơn tăng hơn 3 triệu. Giá vàng thế giới trong phiên 20/11 chịu áp lực bán chốt lời sau khi tăng mạnh lên 2.640 USD trước đó và áp lực từ một đồng USD tăng mạnh. Tuy nhiên, giá có xu hướng tăng trở lại. Tới 20h tối 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục lên mức 2.640 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.638 USD/ounce. Giá vàng tăng vọt. Ảnh: HH Giá vàng thế giới đêm 20/11 cao hơn khoảng 28% (577 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/11. Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu tăng trở lại sau khi chịu áp lực chốt lời khá mạnh trước đó và một đồng USD mạnh. Vàng miếng SJC tăng thêm 2,7 triệu đồng sau 3 ngày, trong khi nhẫn trơn tăng hơn 3 triệu. Vàng tăng vọt bất chấp áp lực bán lớn và một đồng USD mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tối 20/11 (giờ Việt Nam) vọt lên 106,7 điểm, so với mức 105,82 điểm hôm 12/11, hay mức 105,4 điểm tối 6/11 và 103,7 điểm tối 5/11. Vàng tăng giá do sức cầu bắt đáy tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng. Tổng thống đắc cử Donald Trump khó sớm chấm dứt xung đột Ukraine sau khi lên cầm quyền vào 20/1 tới. Dự báo giá vàng Sức cầu bắt đáy vàng tăng lên nhanh chóng khi giới đầu tư cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cũng như Trung Đông khó lòng hạ nhiệt sớm. Trong khi chính quyền ông Biden cũng như châu Âu đang ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, thì khả năng ông Trump khó lòng có thể có biện pháp giải tỏa xung đột. Tại Trung Đông, tình hình có lẽ còn phức tạp hơn do tính chất tranh chấp về đất đai, tôn giáo. Dòng tiền đang đổ mạnh vào USD và vàng, thay vì các loại tài sản rủi ro. Đây là yếu tố hỗ trợ rất mạnh cho mặt hàng kim loại quý. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng đang bị cản trở bởi ngưỡng tâm lý 2.700 USD/ounce nhưng đang được hỗ trợ mạnh ở mức 2.622 USD và đặc biệt ngưỡng tâm lý 2.600 USD/ounce. Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ như tuyên bố sau khi trúng cử hôm 5/11. Kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt ở nhiều khu vực đã đẩy vàng lao dốc, từ đỉnh 2.789 USD/ounce ghi nhận hôm 30/10 xuống 2.540 USD hôm 14/11.