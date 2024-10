Giá vàng hôm nay 21/10/2024: Nhẫn trơn đắt kỷ lục gần 86 triệu, sát vàng miếng

Giá vàng hôm nay 21/10/2024 trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục tăng do nhu cầu mua vàng để trú ẩn an toàn ngày càng cao. Giá vàng nhẫn trong nước đắt kỷ lục gần 86 triệu đồng/lượng, sát giá vàng miếng. Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 2.720 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.736 USD/ounce. Giá vàng thế giới liên tục tăng, lập thêm nhiều kỷ lục mới. Sau nhiều năm không được quan tâm, các nhà đầu tư, các ngân hàng chú ý nhiều hơn tới vàng, một loại tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế thế giới ngày càng tăng. Theo Bank of America, các nhà đầu tư - gồm cả ngân hàng trung ương - đang chuyển sang vàng như một hình thức bảo vệ tài sản chống lại lạm phát dai dẳng và vay nợ chính phủ liên tục tăng. Dự kiến nợ của Mỹ tiếp tục tăng, các nhà chiến lược cảnh báo rằng, nguồn cung trái phiếu kho bạc đối mặt với rủi ro. Các khoản thanh toán lãi suất cao hơn tính theo tỷ lệ GDP khiến vàng trở thành tài sản được săn đón trong vài năm tới. Giá vàng dự báo tiếp tục tăng. Ảnh: Chí Hiếu Báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán, chi tiêu mới có thể lên tới 7-8% GDP toàn cầu hàng năm vào 2030. Cuộc đua vào Nhà Trắng tại Mỹ tác động tới thị trường vàng. Hai ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump và Kamala Harris đều khó giải quyết được mức nợ gia tăng. Các nhà phân tích suy đoán nợ quốc gia đạt mức cao kỷ lục trong vòng ba năm tới. Theo ước tính, kế hoạch của bà Harris làm tăng nợ thêm 3,5 nghìn tỷ USD cho đến năm 2035, trong khi kế hoạch của ông Trump sẽ làm tăng nợ thêm 7,5 nghìn tỷ USD. Điều này khiến vàng trở thành một tài sản hấp dẫn. Năm 2024, nhu cầu về vàng tăng kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu chu kỳ nới lỏng cắt giảm lãi suất vào tháng trước. Đây là động lực quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng. Việc cắt giảm lãi suất gần đây đã thu hút các nhà đầu tư ở phương Tây quay trở lại thị trường vàng. Các ngân hàng trung ương là bên mua vàng tích cực nhất. Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Mỹ, kim loại màu vàng hiện chiếm 10% dự trữ của ngân hàng trung ương, tăng từ 3% của một thập kỷ trước. Chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji giữ nguyên ở mức 84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới. SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,7-85,7 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, phần lớn các chuyên gia có quan điểm giá vàng tăng. Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management, cho biết, đợt tăng giá hiện tại có vẻ không ngừng. Giá vàng tăng lên mức cao mới dù ít sự kiện đáng chú ý tác động tích cực tới vàng. Điều quan trọng nhất là đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi tất cả các loại tiền tệ, chứ không chỉ riêng USD. Bên cạnh đó là bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất. Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định, về cơ bản, giá vàng vẫn có động lực tăng. Vàng đạt mức cao mới trước cuối tuần trước. Đợt tăng giá diễn ra cùng với USD mạnh hơn và lãi suất của Mỹ cao hơn. Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục tác động tới giá kim loại quý.