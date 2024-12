Giá vàng hôm nay 20/12/2024: Thế giới giảm sâu, nhẫn trơn và SJC sụt tiếp?

Giá vàng hôm nay 20/12/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo. Vàng nhẫn và miếng SJC khó mà đứng vững, dù hôm qua đã lao dốc khi kết phiên giảm cả triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 19/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.595,9 USD/ounce, giảm 1,53% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.614,2 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 19/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 220.000, giảm so với con số dự báo là 230.000 đơn. Điều này thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chậm hơn tiến trình cắt giảm lãi suất trong tương lai. Trước đó, nhà đầu tư vàng thất vọng khi Fed phát đi tin hiệu gây bất lợi ngay sau cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 18/12. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đưa ra dự báo mới, cho thấy sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm sau. Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ sẽ làm chậm quá trình cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng. Thông điệp này của Fed về dài hạn sẽ đưa xu hướng giá vàng trở nên tồi tệ. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số liệu gây bất lợi. Ảnh: HH Theo dự báo của thị trường, lãi suất qua đêm sẽ được giữ nguyên trong cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 1/2025. Lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn đối với vàng. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 19/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Kết phiên, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,1-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn tại SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,05-84,05 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs dự báo, nhu cầu vàng sẽ vẫn tăng mạnh trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tìm cách đa dạng hóa dự trữ, nhất là sau khi các tài sản của Nga bị đóng băng vào năm 2022. Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, cho rằng vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Các nhà phân tích dự báo, ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, tăng cường mua vàng, thúc đẩy giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025.