Giá vàng hôm nay 19/10/2024 'bay' trên đỉnh cao mới, vàng nhẫn tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 19/10/2024 trên thị trường thế giới tiếp tục chao đảo, tăng vọt lên kỷ lục mới trên 2.700 USD/ounce trong bối cảnh bất ổn leo thang tại Trung Đông. Giá vàng nhẫn trong nước cũng 4 lần điều chỉnh tăng, lên đỉnh cao mới. Ngày 18/10, giá vàng nhẫn trơn trong nước biến động mạnh theo giá vàng thế giới. Trong một ngày, vàng nhẫn có tới 4 lần điều chỉnh tăng giá. Kết phiên, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,85-84,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,4-85,4 triệu đồng/lượng. Đây là giá cao kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng miếng 9999 giữ nguyên. Cả SJC và Doji cùng niêm yết giá vàng ở mức 84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). Lúc 20h15 ngày 18/10 (giờ VN), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.705 USD/ounce và vẫn trong xu hướng tăng, có thời điểm xác lập kỷ lục cao chưa từng có 2.714,6 USD/ounce. Từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý tăng khoảng 2%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.721 USD/ounce. Giá vàng tiếp đà tăng mạnh. Nhu cầu trú ẩn an toàn và các yếu tố kỹ thuật tiếp tục đẩy giá vàng lên cao. Theo Bộ Thương mại Mỹ, số nhà khởi công xây dựng giảm 0,5% trong tháng 9, còn 1,354 triệu đơn vị. Số liệu này phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 103,45 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đạt 4,112%. Giá dầu thô thấp hơn và giao dịch quanh mức 70,25 USD/thùng. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang. Israel xác nhận ám sát Yahya Sinwar, một thủ lĩnh quan trọng khác của Hamas. Cái chết của Sinwar là tổn thất nặng nề với Hamas. Hiện có những lo ngại về khả năng xung đột lan rộng. Nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn hơn. Tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế chậm lại, lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản. GDP quý III của Trung Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 4,7% của quý trước. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bắt đầu hai chương trình tài trợ vốn, trong đó sẽ cho các công ty tài chính vay 800 tỷ NDT nhằm hỗ trợ thị trường vốn. Dự báo giá vàng Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), giá vàng tiếp tục hưởng lợi khi tình hình kinh tế toàn cầu xấu đi và căng thẳng địa chính trị leo thang. Ryan McIntyre, chuyên gia của Sprott Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn, một phần do tình hình tài chính bấp bênh của nhiều quốc gia phương Tây. Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) dự đoán, giá vàng có thể tăng lên 2.941 USD/ounce trong 12 tháng tới.