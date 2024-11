Giá vàng hôm nay 17/11/2024: Sau đà lao dốc kỷ lục, nhẫn trơn vụt tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 17/11/2024 trên thị trường thế giới kết thúc tuần sụt giảm. USD mạnh lên và triển vọng chính sách kinh tế dưới thời ông Donald Trump tác động tiêu cực tới giá vàng. Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 2.562 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.570 USD/ounce. Từ mức giá đỉnh cao 2.800 USD/ounce hai tuần trước, giá vàng thế giới đã giảm về mốc 2.500 USD/ounce. Chỉ tính riêng tuần này, giá vàng thế giới giảm gần 5%, đánh dấu mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong gần 3 năm. Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho hay từ mức đỉnh cao, giá vàng đã mất hơn 250 USD, tương đương khoảng 9%. Về mặt kỹ thuật, tín hiệu giảm giá mạnh xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần. Biểu đồ giá vàng thế giới tuần. Ảnh: Kitco Theo nhà phân tích này, năm 2009, giá vàng ghi nhận mức giảm 15% từ đỉnh xuống đáy, sau đó nhu cầu mua đã kéo giá vàng đi lên. Đà tăng giá kéo dài gần 2 năm nhưng cũng có những đợt giảm trong thời gian ngắn. Năm 2011, mức giảm ban đầu của vàng là gần 20%. Trong 4 năm tiếp theo, giá vàng đã mất 45% giá trị so với mức đỉnh. Theo Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, áp lực giảm giá của vàng trong vài ngày qua do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo ngại rằng thị trường vàng có thể phải đối mặt với thời gian khó khăn hơn nữa trong giai đoạn tới vì Fed không vội thay đổi chính sách tiền tệ khi có những số liệu kinh tế mới. Tuy nhiên, vàng vẫn được xem như một tài sản trú ẩn an toàn khi có những bất ổn kinh tế toàn cầu, như tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính trị. Các nhà đầu tư có thể tìm nơi ẩn náu ở vàng trong trường hợp bất ổn gia tăng. Theo các số liệu kinh tế Mỹ vừa công bố, báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 10 của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn một chút so với kỳ vọng của nhà giao dịch là tăng 0,3% và theo sau mức tăng lớn được điều chỉnh là 0,8% trong báo cáo tháng 9. Ngày 16/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,8-82,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81-82,7 triệu đồng/lượng. Tuần qua, giá vàng nhẫn trong nước có thương hiệu tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh, có thời điểm 'bay' mốc 79 triệu đồng/lượng. Đà giảm chỉ chấm dứt vào phiên thứ Sáu khi nhẫn trơn bật tăng mạnh trở lại. Dự báo giá vàng Theo các chuyên gia, biểu đồ hàng tuần đóng cửa dưới mức thấp nhất có thể dẫn đến đợt điều chỉnh sâu hơn đối với giá vàng. Nhà phân tích thị trường Carlo Alberto De Casa cho biết, giá vàng ảnh hưởng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn giảm giá trong ngắn hạn nếu không có các yếu tố hỗ trợ. Chính sách tài khóa và lãi suất của ông Trump làm tăng sức mạnh của đồng USD, giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Tương lai của giá vàng phụ thuộc lớn vào chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump và các quyết định của Fed trong thời gian tới. Về dài hạn, Axel Rudolph, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại IG ở London, cho rằng giá vàng vẫn có sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật. Trong đó có hoạt động mua của ngân hàng trung ương các nước.