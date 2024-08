Giá vàng hôm nay 15/8/2024 lao dốc sau cú bứt phá lên sát đỉnh lịch sử

Giá vàng đã tăng thêm 70-80 USD và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 2.483 USD lập hôm 17/7 chưa đầy 10 USD nhờ rất nhiều yếu tố hỗ trợ.

Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch 14/8 trên thị trường New York (tối 14/8 giờ Việt Nam) cho dù Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tích cực. Theo đó, lạm phát Mỹ tăng 0,2% trong tháng 7 đúng như kỳ vọng của các nhà kinh tế nhưng lạm phát so với cùng kỳ chỉ tăng 2,9%, thấp hơn so với mức kỳ vọng 3%.

Lạm phát thấp hơn sẽ giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm cơ sở để sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD sẽ giảm khi Fed đảo chiều chính sách tiền tệ. Thông thường vàng sẽ diễn biến ngược với đồng USD.

Trên thực tế, chỉ số DXY - đo lường diễn biến của đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác - giảm khá mạnh xuống mức 102,5 điểm. Tuy nhiên, vàng đã bất ngờ quay đầu giảm khá mạnh.