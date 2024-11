Giá vàng hôm nay 15/11/2024 giảm chưa thấy đáy, nhẫn trơn xuống 78 triệu?

Giá vàng hôm nay 15/11/2024 trên thị trường quốc tế lao dốc không ngừng do chịu áp lực trước một đồng USD mạnh. Nhẫn trơn và miếng SJC trong nước liệu có thể xuống mức 78 triệu đồng/lượng? Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 14/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức trên 2.555 USD/ounce, giảm 1,1% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.558,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 14/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới chưa ngừng giảm, trong bối cảnh Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 217.000 đơn, thấp hơn con số kỳ vọng trước đó là 223.000 đơn. Điều này đáng lẽ sẽ có lợi cho giá vàng bởi nó tác động đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm trước đồng USD đang ở mức cao nhất trong vòng 7 tháng và lợi suất kho bạc Mỹ tăng mạnh sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tháng 10 của nước này tăng. Chỉ số DXY đo lường đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác ở mức trên 106 điểm, tăng 0,35% so với ngày hôm trước. Vàng chịu áp lực giảm giá trước đồng USD tăng mạnh. Ảnh: HH Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường của OANDA, đánh giá, sau báo cáo dữ liệu giá tiêu dùng, thị trường vẫn đang kỳ vọng Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Theo Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd, thị trường vàng về dài hạn chịu tác động lớn từ chu kỳ giảm lãi suất của Fed, việc mua vàng của các ngân hàng trung ương và những rủi ro địa chính trị, kinh tế thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Carsten Menke, nhà phân tích từ Ngân hàng Julius Baer, thì cho rằng xu hướng vàng tăng trong dài hạn được thúc đẩy bởi sự chuyển hướng bớt phụ thuộc vào đồng USD của ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi. Trong nước, chốt phiên ngày 14/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79-81,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 79,8-82,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang kỳ vọng 79,1% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuộc họp ngày 18/12 tới và 20,9% cho rằng sẽ giữ nguyên lãi suất như thời điểm hiện tại. Ông Zain Vawda dự báo, khi Mỹ bước vào nhiệm kỳ tổng thống mới, có thể Fed tạm dừng chu kỳ nới lỏng nếu lạm phát tăng vọt sau đợt áp thuế quan mới. Ông cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng phục hồi nhẹ, nhưng sau đó sẽ giảm trở lại. Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco, dự báo thời gian tới vàng sẽ phục hồi trở lại ở mức 2.700 USD/ounce; trong trường hợp không thể phục hồi thì kim loại quý có thể đứng vững ở mức 2.500 USD/ounce.