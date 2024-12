Giá vàng hôm nay 14/12/2024: Thế giới chưa ngừng rơi, vàng nhẫn lao dốc tiếp?

Giá vàng hôm nay 14/12/2024 trên thị trường thế giới giảm tiếp. Trong nước, giá vàng nhẫn trơn đóng phiên hôm qua rơi tự do, bốc hơi 1 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 13/12, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,8-85,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83,8-84,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới (lúc 21h, ngày 13/12, giờ VN) ở mức 2.661 USD/ounce, giảm 0,71% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.679 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Hoàng Hà Theo báo cáo Triển vọng năm 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), thị trường vàng năm 2025 kém lạc quan trong bối cảnh bất ổn chi phối tâm lý nhà đầu tư. WGC nhấn mạnh rằng, rủi ro lớn đối với vàng vẫn là các chính sách kinh tế không chắc chắn của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bao gồm cả các mức thuế quan được đề xuất, để hỗ trợ sản xuất trong nước, đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc chiến tranh thương mại. Một số nhà kinh tế nhận định, thuế quan thương mại cao hơn có thể khiến lạm phát vốn đã lên cao, có khả năng tác động đến lập trường chính sách tiền tệ hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tình trạng lạm phát dai dẳng có khả năng làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai. Thị trường bắt đầu giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2025. Bank of America dự đoán có 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm tới, trong khi Wells Fargo dự báo chỉ có 1 lần. Tại Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,4% trong tháng 11, cao hơn con số dự báo 0,2%. Chỉ số CPI tháng 11 đúng như dự báo đã thúc đẩy khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp ngày 17-18/12. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 106,88 điểm. Giá dầu thô tương lai Nymex giao dịch quanh mức 70,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện là 4,336%. Còn tại khu vực châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% đúng như dự kiến. Bà Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc. Dự báo giá vàng Zain Vawda, nhà phân tích thị trường thuộc Công ty Oanda, nhận định tâm lý lạc quan giúp duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Thị trường có thể xảy ra sự điều chỉnh trước cuộc họp của Fed do các nhà đầu tư chốt lời. Theo Nitesh Shah, chuyên gia tại WisdomTree, giá vàng có thể lên 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025. Rủi ro địa chính trị vẫn là một động lực hỗ trợ đối với vàng.