Giá vàng hôm nay 14/10/2024: Vàng nhẫn bất ngờ tăng vọt, lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 14/10/2024 trong nước vàng nhẫn đột ngột tăng mạnh cả hai chiều, lên 83,8 triệu đồng/lượng, lập mức cao kỷ lục mới. Giá vàng miếng SJC cũng vọt lên 85 triệu đồng/lượng (bán ra), đắt thêm 500.000 đồng mỗi lượng. Chiều nay, giá vàng nhẫn trong nước được điều chỉnh tăng cao, lên mức kỷ lục. Đầu giờ chiều nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 81,8-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng kéo giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 82,9-83,8 triệu đồng/lượng, tăng 350 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng. Đây là mức giá cao chưa từng có của vàng nhẫn, vượt cả đỉnh 83,6 triệu đồng/lượng (bán ra) thiết lập trước đó. Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giữ nguyên giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức chốt cuối tuần qua, ở mức 82,55-83,45 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên giao dịch 14/10, giá vàng 9999 của SJC được điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8h34' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cập nhật lúc 8h36' như sau: Mua vào Bán ra SJC TP.HCM 83.000.000 đồng/lượng 85.000.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 83.000.000 đồng/lượng 85.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 83.000.000 đồng/lượng 85.000.000 đồng/lượng Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 14/10 Tỷ giá trung tâm ngày 14/10/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.161 đồng/USD, giảm 14 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (14/10) được niêm yết phổ biến ở mức 24.610 đồng/USD (mua vào) và 25.000 đồng/USD (bán ra). Tới 8h34' hôm nay (ngày 14/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.646,1 USD/ounce, giảm 9,9 USD/ounce so với kết tuần qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.663 USD/ounce. Sáng 14/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 80,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, đa số chuyên gia kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc đi ngang. Steve Liesman, phóng viên kinh tế của CNBC cho biết, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 không thay đổi so với tháng 8. Điều này có nghĩa không có dấu hiệu lạm phát trong báo cáo này. Chỉ số PPI phù hợp với dự báo của thị trường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo các nhà phân tích, bất kỳ dữ liệu kinh tế nào ảnh hưởng đến chu kỳ nới lỏng của Fed có thể gây áp lực lên giá vàng. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho biết, nhà đầu tư chốt lời sau các báo cáo kinh tế Mỹ như CPI và USD tăng mạnh. Động thái bán ra của các nhà đầu tư có thể chưa kết thúc. Giá vàng đang kiểm tra các mức kháng cự. Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Nam Khánh Các sự kiện kinh tế tuần này tác động tới giá vàng bao gồm dữ liệu bán lẻ của Mỹ để xem liệu chi tiêu của người tiêu dùng có tiếp tục duy trì được sức bật hay không, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ năm. Thị trường cũng quan tâm tới khảo sát sản xuất của Empire State, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Ngoài ra, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang quan tâm tới thị trường Trung Quốc. Nước này dự kiến công bố gói kích thích kinh tế từ nguồn trái phiếu chính phủ, trị giá 283 tỷ USD. Giá vàng tăng chốt phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ sau báo cáo lạm phát công bố. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.656 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.674 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji treo giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,55-83,45 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Các nhà phân tích tại CPM Group đưa ra khuyến nghị bán trong ngắn hạn, dù giá vàng có khả năng kiểm tra mốc mới. Tâm lý tích cực, nhưng vàng không tránh khỏi xu hướng giảm. Giá vàng có thể biến động trong vài ngày tới. Giá vàng có thể kiểm tra mức 2.675 USD/ounce hoặc 2.680 USD/ounce theo chiều hướng tăng nhưng sau đó dự kiến về mức 2.625 USD/ounce. Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng giá vàng tiếp tục tăng. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn. Ông dự báo giá vàng có thể lên ngưỡng 3.000 USD/ounce.