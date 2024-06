Giá vàng hôm nay 13/6/2024 tăng vọt, USD lao dốc

USD sụt giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 hạ nhiệt nhanh hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, chỉ số CPI của Mỹ không biến động sau khi tăng 0,3% trong tháng Tư trước đó. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức tăng là 0,1%.

Đồng bạc xanh giảm khiến giá vàng tăng mạnh.

Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại. Vàng miếng SJC chốt ở dưới 77 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

So với cùng kỳ, CPI tăng 3,3%. Đây là mức vẫn còn cao so với mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nó khiến giới đầu tư bớt lo lắng về khả năng giá cả lạm phát leo thang trở lại. Mức 3,3% cũng đã thấp hơn nhiều so với 6,5% hồi cuối năm 2022 và 9,1% hồi tháng 6/2022.