Giá vàng hôm nay 13/12/2024: Thế giới lao dốc, nhẫn và miếng SJC có đảo chiều?

Giá vàng hôm nay 13/12/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất. Vàng nhẫn và miếng SJC liệu có đảo chiều sau khi bùng nổ, tăng ba phiên liên tiếp? Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 12/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.698,8 USD/ounce, giảm 0,81% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.701,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 12/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm sau khi Mỹ công bố báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 242.000 đơn, cao hơn con số dự báo trước đó là 221.000 đơn. Đồng thời, vàng đang bị mất giá trị trước đồng euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, vàng vẫn đang được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngày càng tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ. Theo đó, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, trong tháng 11, giá tiêu dùng của nước này tăng 0,3% so với tháng trước - mức tăng đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế. ECB cắt giảm lãi suất, vàng thế giới lao dốc. Ảnh: HH David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại của High Ridge Futures, cho rằng, dữ liệu lạm phát như vậy được cho là ổn định khiến khả năng cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo gần như chắc chắn. Hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán 98,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra ngày 17-18/12, tăng so với mức 86% trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Ngoài các dữ liệu kinh tế, theo chuyên gia phân tích Rhona O'Connell của StoneX, giới đầu tư cũng sẽ chờ đón bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Powell để có thêm thông tin chi tiết về chính sách trong tương lai của Mỹ. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 12/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 84,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 84,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 87,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5-85,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,8-85,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Ngân hàng Goldman Sachs mới đây vẫn giữ dự báo vàng có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025, ngay cả khi đồng USD vẫn mạnh. Điều này cho thấy tâm lý tin tưởng vào vàng còn dư địa tăng giá trong dài hạn. Theo các nhà phân tích Tập đoàn tài chính Heraeus Precious Metals, giá vàng năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 2.450-2.950 USD/ounce, được hỗ trợ bởi việc mua vào của các ngân hàng trung ương, dù ít hơn so với năm 2024, cùng với căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông. Nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng có thể dao động từ 2.647-2.760 USD/ounce trong ngắn hạn. Các yếu tố như lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá vàng.