Giá vàng hôm nay 13/10/2024: Chốt tuần tăng vọt, vàng nhẫn sát kỷ lục

Giá vàng hôm nay 13/10/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần tăng. Giá vàng nhẫn trong nước leo thang, cao gần bằng mức kỷ lục thiết lập trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng giữ nguyên. Thị trường vàng thế giới tuần qua ít biến động, nhiều thông tin kinh tế công bố không tác động mạnh tới giá vàng. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9/2024 không tăng như dự kiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 258.000 trong tuần kết thúc vào ngày 5/10, so với ước tính là 230.000. Thị trường đang chờ đợi các báo cáo tiếp theo về kinh tế Mỹ để có thể dự báo được khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới. Giới đầu tư ước tính, khả năng 80% xác suất Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11 và khoảng 20% khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất. Lãi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 102,89 điểm. Biểu đồ giá vàng thế giới. Ảnh: Kitco Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Schieven nhấn mạnh rằng, tình trạng bất ổn về địa chính trị là yếu tố chính khiến giá vàng tăng gần 30% trong năm nay. Căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể đẩy giá vàng tăng thêm 10% bởi nhu cầu tài sản an toàn. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.656 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.674 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,6-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji treo giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,55-83,45 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Theo Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, trong ngắn hạn, các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng rất nhiều đến giá vàng. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên có thể khiến giá vàng hướng tới mục tiêu 2.800 USD/ounce. Trong trường hợp không có căng thẳng địa chính trị, giá vàng có thể ổn định ở mốc 2.500 USD/ounce. Chantelle Schieven cho rằng, đà tăng giá của vàng trong năm qua rất ấn tượng, nhưng mới chỉ bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới. Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, ông dự báo giá vàng có thể tăng lên 3.000 USD/ounce trước khi kết thúc năm.