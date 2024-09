Giá vàng hôm nay 12/9/2024 sụt giảm sau cú tăng dựng đứng, vàng nhẫn sát đỉnh

Tới 20h ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.510 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.539 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/9 cao hơn khoảng 21,6% (446 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 76,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/9.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm chủ yếu do giới đầu tư tận dụng cơ hội bán chốt lời sau khi vàng lên sát mức cao kỷ lục trước đó. Cụ thể, giá vàng trên sàn New York trong phiên trước đó đã lên gần mức 2.530 USD/ounce, chỉ thấp hơn một vài USD so với đỉnh lịch sử ghi nhận trong tuần cuối tháng 8.

Giá vàng thế giới giảm ngay đầu phiên 11/9 trên sàn New York (tối 11/9 giờ Việt Nam) cho dù Mỹ công bố lạm phát tiếp tục suy giảm.