Giá vàng hôm nay 12/11/2024 lao dốc mất phanh, vàng nhẫn giảm thê thảm

Giá vàng hôm nay 12/11/2024 trên thị trường quốc tế giảm rất sâu do chịu áp lực trước đồng USD mạnh lên. Vàng nhẫn trong nước điều chỉnh xuống dưới 82 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 11/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.636,2 USD/ounce, giảm 1,81% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.660,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng thế giới giảm rất sâu. USD tăng mạnh nhất trong vòng 4,5 tháng. Hiện chỉ số DXY ở mức 105,6 điểm. David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Trade Nation cho biết, bức tranh kỹ thuật cho thấy vàng vẫn trong xu hướng giảm. Đợt bán tháo của vàng tuần trước do sự phục hồi mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu. Theo Morrison, ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ tiếp lãi suất cũng không đủ sức kéo vàng đi lên. Frank Sohlleder, chuyên gia phân tích của ActivTrades cho rằng, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Kim loại quý trong ngắn hạn khó tránh khỏi những đợt giảm. Vàng thế giới tăng mạnh trước sức nóng của đồng USD. Ảnh: HH Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho rằng, nếu giá vàng giảm xuống mức 2.600 USD/ounce có thể là một lợi thế khi nhà đầu tư dồn sức bắt đáy. Đây sẽ là cơ hội cho vàng lấy lại sự hấp dẫn. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 11/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,8-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,15-84,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Darin Newsom, nhà phân tích tại Barchart, nhận định rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa kết thúc, khả năng bị bán thêm đầu tuần. Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, dự báo đà giảm có thể kéo dài khoảng 6 tuần. Về trung và dài hạn, động lực mua sẽ tăng. Nhiều ngân hàng trung ương vẫn muốn đa dạng hóa tài sản bằng vàng để giảm phụ thuộc vào USD. Fed và các ngân hàng trung ương khác có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó giúp vàng có cơ hội tăng giá trong tương lai. Nhiều dự báo cho rằng, tuần này, thị trường vàng sẽ yên ắng hơn. Chỉ số CPI cốt lõi của Mỹ sẽ được công bố vào giữa tuần. Đây là cơ hội Fed theo dõi về khả năng lạm phát có đang hướng về mục tiêu 2% hay không, để đưa ra quyết định hạ thêm lãi suất vào tháng 12.