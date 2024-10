Giá vàng hôm nay 12/10/2024 nhảy vọt, trong nước quay đầu tăng giá

Giá vàng hôm nay 12/10/2024 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, động lực chính là các báo cáo mới về kinh tế Mỹ. Trong khi đó, vàng trong nước lấy lại đà tăng giá. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 11/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.648,2 USD/ounce, tăng 0,59% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.660,1 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 11/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng vọt. Các số liệu kinh tế mới cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 2,4%, giảm so với mức tăng 2,6% cùng kỳ năm trước, đồng thời giảm nhẹ so với mức tăng 2,5% của tháng 8. Đây là mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 2/2021 đến nay. Cùng với xu hướng lạm phát giảm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 258.000, tăng hơn mức kỳ vọng 230.000 đang là yếu tố tác động tích cực đến giá vàng hiện nay. Các dữ liệu kinh tế vẫn hỗ trợ xu hướng tăng của vàng. Ảnh: HH Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold đánh giá, lạm phát đang có xu thế giảm và thị trường lao động suy yếu, khiến giới đầu tư càng thêm chắc chắn rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn. Qua đó giúp giá vàng có xu hướng tăng trong thời gian tới. Ông Ebkarian nói thêm, tốc độ tăng giá của vàng trong thời gian qua đang chậm. Những yếu tố về lạm phát và thị trường việc làm vừa công bố chắc chắn sẽ thúc đẩy tốc độ tăng giá của vàng nhanh hơn. Ngoài ra, vàng đang được trợ giúp từ sự ủng hộ cắt giảm 50 điểm cơ bản của Chủ tịch Fed Chi nhánh San Francisco Mary Daly. Ông cho biết, Fed có thể sẽ có thêm một hoặc hai đợt cắt giảm nữa trong năm nay nếu nền kinh tế diễn biến như mong đợi. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 11/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,5-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,3-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang kỳ vọng 84,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản và 15,6% giữ nguyên lãi suất như hiện tại ở cuộc họp ngày 7/11 tới đây. Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research cho rằng, tốc độ cắt giảm lãi suất được dự báo sẽ chậm hơn, có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông dự báo sự bất ổn địa chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ dự báo, các yếu tố kinh tế vĩ mô như chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua vàng. Lãi suất thấp làm giảm chi phí giữ vàng, khuyến khích nhà đầu tư dồn tiền nhiều hơn vào kim loại quý.