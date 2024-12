Giá vàng hôm nay 11/12/2024: SJC, nhẫn tăng gần triệu đồng, sóng mới tới đâu?

Giá vàng hôm nay 11/12/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng, SJC và nhẫn tròn trong nước vọt thêm gần 1 triệu đồng/lượng. Những bất ổn tại Trung Đông, giai đoạn chuyển giao quyền lực tại Syria và sức cầu từ “cá mập” đẩy giá vàng đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 83,6-85,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Chiều 10/12, niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 83,5-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,9-84,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới trong phiên 10/12 trên thị trường Mỹ (tối 10/12 giờ Việt Nam) tiếp tục tăng sau khi đã vọt thêm khoảng 40 USD trong phiên liền trước. Cụ thể, tới 20h tối 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ lên mức 2.678 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.703 USD/ounce. Giá vàng tăng mạnh do Trung Đông bất ổn. Ảnh: HH Giá vàng thế giới đêm 10/12 cao hơn khoảng 29,8% (615 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 83 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh khi tình hình Trung Đông vẫn đang bất ổn sau khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ chớp nhoáng vào cuối tuần qua, lực lượng nổi dậy đang tiếp quản quyền lực, trong khi các nước liên quan đang gia tăng hoạt động quân sự để đảm bảo có lợi cho mình. Israel tiến hành trăm cuộc không kích ở Syria và tiến gần thủ đô Syria Damascus nhằm “đảm bảo an toàn cho công dân Israel”, đặc biệt khu vực Cao nguyên Golan trước thuộc Syria nhưng đã thuộc về Israel nhiều thập kỷ qua. Không chỉ Israel, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không kích nhiều điểm ở Syria. Mỹ lo ngại lực lượng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể nổi lên trở lại tại Syria, còn Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng người Kurd nhằm ngăn chặn khả năng nhóm này gây rối ở phía Nam của Thổ. Lực lượng người Kurd lại được Mỹ hậu thuẫn nhằm chống lại IS. Đã có những đề xuất lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tấn công lực lượng SDF (Kurd) do Mỹ hậu thuẫn. Có thể thấy, tình hình tại Trung Đông đang rất rối loạn và đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng. Vàng còn được hỗ trợ khi Trung Quốc bất ngờ quay trở lại mua vàng trong tháng 11 sau 6 tháng tạm ngừng. Vàng còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng sức cầu gia tăng mùa cao điểm tiêu thụ vàng sắp tới tại châu Á. Dự báo giá vàng Ở chiều ngược lại, vàng đang chịu áp lực từ một đồng USD mạnh lên. Đồng bạc xanh của Mỹ có xu hướng nhích lên dù ở mức rất cao trong bối cảnh Bắc Kinh đang triển khai chính sách nới lỏng tiền tệ. Vàng cũng được dự báo sẽ sớm ổn định trở lại khi mà xung đột tại Ukraine đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Còn tại Trung Đông, tình hình sẽ lắng dịu khi mà lực lượng nổi dậy tiếp quản xong chính quyền tại Syria. Việc chính quyền ông Bashar al-Assad sụp đổ cũng khiến “Trục kháng chiến” chính trị và quân đội của Iran có thể bị đứt gãy. Nga cũng đã không thể duy trì ảnh hưởng tại Syria. Nhiều khả năng, cục diện tại Trung Đông sẽ thay đổi lớn. Căng thẳng chính tại khu vực, giữa một bên là Nga-Iran với một bên là Israel và phương Tây có thể sẽ suy giảm, nhất là sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.