Giá vàng hôm nay (10-4): Tăng sốc

Lo sợ rằng thuế quan sẽ làm tăng lạm phát và cản trở tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư đã rời bỏ cổ phiếu và hàng hóa công nghiệp để tìm nơi trú ẩn an toàn ở vàng.

Giá kim loại màu vàng đã tăng 3% trong ngày 9-4 và ghi nhận ngày hoạt động tốt nhất trong nhiều năm nhờ được hỗ trợ bởi dòng tiền đổ vào tìm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau quyết định tăng thuế đối với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, với giá vàng giao ngay tăng 100,2 USD lên 3.084 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.079 USD/ounce, tăng 89,2 USD so với rạng sáng qua.

Được sử dụng như một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, vàng đã tăng hơn 400 USD trong năm 2025 và đạt mức cao kỷ lục là 3.167,57 USD/ounce vào ngày 3-4, do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhất trí cảnh báo về rủi ro lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm lại.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm để có thông tin rõ ràng hơn về những cảnh báo trên.

Theo Công cụ Fedwatch, các nhà giao dịch đang định giá 55% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5. Khả năng cắt giảm ngày càng tăng và điều này sẽ có lợi cho kim loại màu vàng.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.084 USD/ounce (tương đương khoảng 97,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng.

TRẦN HOÀI