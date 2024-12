Giá vàng hôm nay 10/12/2024: Thế giới tăng dựng đứng, vàng nhẫn bật theo

Giá vàng hôm nay 10/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng dựng đứng trước bối cảnh bất ổn chính trị tại Trung Đông. Vàng nhẫn trong nước bắt đầu tăng mạnh trở lại với nửa triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 9/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.666,1 USD/ounce, tăng 1,25% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.679,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 9/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad ở Syria bị sụp đổ, khiến thế giới phải cảnh giác trước nhiều bất ổn chính trị tại Trung Đông. Điều đó thúc đẩy một số nhà đầu tư tăng cường mua vàng nhằm tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản của mình. Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết, trong thời gian vừa qua những dữ liệu kinh tế được công bố đang ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và điều này có lợi cho vàng. Ông dự báo, giá sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới. Bất ổn chính trị tại Trung Đông giúp vàng tăng mạnh trở lại. Ảnh: HH Theo công cụ khảo sát Fedwatch tool của CME Group, giới đầu tư dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tăng lên 87,1% và 12,9% khả năng giữ nguyên lãi suất như thời điểm hiện tại. Mark Leibovit, chuyên gia của VR Metals/Resource Letter cũng có quan điểm cho rằng, vàng sẽ tăng trong những ngày tới. Tuy nhiên, ông cho rằng, về ngắn hạn vàng có thể sẽ giảm trước khi tăng trở lại. Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options đánh giá, thị trường vàng đang rất mong manh trước thời điểm Mỹ công bố lạm phát mới nhất trong tuần này và sau đó là lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Grady cho biết thêm, vàng sẽ chịu tác động không đáng kể nếu Fed cắt giảm lãi suất lần thứ 3 vào tháng này. Ông cho rằng, vàng chỉ tăng nhẹ rồi sẽ đi ngang. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 9/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,7-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); tăng tới nửa triệu mỗi lượng so với đóng phiên hôm trước. Dự báo giá vàng Chủ tịch của Phoenix Futures and Options vẫn duy trì sự lạc quan về vàng trong năm 2025, với dự báo kim loại quý này sẽ chạm mốc 3.000 USD/ounce. Theo Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao của RJO Futures, chỉ số giá sản xuất lẫn chỉ số giá tiêu dùng tới đây của Mỹ sẽ không có nhiều bất ngờ và sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed tại cuộc họp sắp tới. Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco dự báo rằng, vàng sẽ tăng mạnh vào đầu năm 2025. Hiện vàng trong giai đoạn củng cố, chỉ cần một chất xúc tác quan trọng nào đó sẽ giúp giá vàng phục hồi.