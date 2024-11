Giá vàng hôm nay 10/11/2024: Chốt tuần sụt giảm ngoài sức tưởng tượng

Giá vàng hôm nay 10/11/2024 trên thị trường thế giới kết thúc tuần giảm mạnh. Giá vàng trong nước cũng lao dốc. Thị trường vàng kết thúc tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Giá vàng thế giới đạt kỷ lục 2.801,8 USD/ounce vào tuần trước. Sau nhiều đợt điều chỉnh đi xuống, giá vàng tương lai tháng 12 giảm 1,98% so với cuối tuần trước. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.683 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.694 USD/ounce. Theo các chuyên gia, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, kết hợp với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và USD mạnh lên,… là những yếu tố chính tác động tới giá vàng. Biểu đồ giá vàng thế giới tuần qua. Nguồn: KC Trong tuần, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng, làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Nếu không có gì thay đổi, ông Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào đầu năm 2025. Ngay sau đó, Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa khi lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục hạ nhiệt. Sau quyết định của Fed, một loạt ngân hàng trung ương lớn khác cũng có động thái điều chỉnh lãi suất. USD mạnh lên cũng là yếu tố chính khiến giá vàng giảm trong tuần này. USD tăng 0,64% trong tuần này. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 104,833 điểm. Theo ông Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, ngay sau cuộc bầu cử, thâm hụt của Mỹ đang được quan tâm hơn bao giờ hết, các nhà giao dịch quốc tế, tổ chức và ngân hàng trung ương đều hướng mắt tới Mỹ, theo dõi chính quyền ông Trump làm gì để tác động đến nợ. Cavatoni cho biết, nhu cầu vàng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi tốc độ mất giá của USD. Vàng đã giảm mạnh ngay sau khi thế giới biết rằng Trump sẽ là tổng thống tiếp theo. Thị trường vàng trong nước cũng biến động mạnh theo diễn biến thế giới. Ngày 9/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,35-85,15 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng đã mất 3% vào ngày có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Tính chung, từ mức đỉnh vào cuối tháng 10 so với mức thấp gần đây, mức lỗ vượt quá 5%. Theo Colin Cieszynski, chiến lược gia tại SIA Wealth Management, những gì xảy ra với giá vàng theo kịch bản năm 2.000. Sau khi có tân tổng thống Mỹ, không quan trọng là ai, chỉ có cần người chiến thắng sẽ xảy ra rủi ro nhất định với thị trường. Về cơ bản, giá vàng vẫn giao dịch trong phạm vi 2.600-2.780 USD/ounce. “Tôi không tin giá vàng sẽ có một đợt điều chỉnh lớn”, Cieszynski nói. Ông cho hay giá vàng khó có thể quay về mốc 2.000 USD/ounce, nhưng có thể kiểm tra lại mốc 2.500 USD/ounce và giá vàng sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới.