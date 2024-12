Giá vàng hôm nay 1/12/2024: Kết thúc tuần 'bốc hơi' mạnh

Giá vàng hôm nay 1/12/2024 trên thị trường thế giới giảm 3% tính theo tháng. Giá vàng miếng trong nước giảm gần 4 triệu đồng/lượng, tính từ đầu tháng 11. Ngày 30/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,8-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji hạ giá mua - bán vàng nhẫn 9999 về mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch liền trước. Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 83,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tính theo tháng, giá vàng miếng giảm 3,7 triệu đồng/lượng, chiều bán ra. Giá vàng thế giới chốt tuần giao ngay ở mức 2.652 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.681 USD/ounce. Giá vàng kết thúc tuần giảm. Ảnh: Chí Hiếu Thị trường vàng kết thúc tuần giảm mạnh 3% sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử Scott Bessent, một nhà tài chính Phố Wall, làm người đứng đầu Bộ Tài chính. Thị trường kỳ vọng Bessent sẽ là bàn tay vững chắc, an toàn cho nền kinh tế. Lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Israel và Lebanon làm dịu đi nỗi lo về địa chính trị, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, vàng tăng giá trở lại sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 25% đối với Mexico và Canada và đề xuất áp thuế 10% đối với tất cả các sản phẩm từ Trung Quốc. Kết thúc tháng 11, giá vàng thế giới cũng mất hơn 3% từ đầu tháng, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2023. Dự báo giá vàng Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hoá tại ngân hàng Saxo Bank, nhận định rằng, những bất ổn trên toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight Research, dự báo trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn dao động trong khoảng từ 2.500 đến 2.750 USD/ounce. Mặc dù có thể khiến một số nhà đầu tư và nhà giao dịch thất vọng, nhưng đây là giai đoạn củng cố, có lợi cho thị trường vàng. Theo Alex Kuptsikevich, Trưởng phòng phân tích thị trường tại FxPro, giá vàng giữ được mức hỗ trợ vững chắc trên 2.600 USD/ounce. Giao dịch trong tuần qua cho thấy, hoạt động mua vàng thận trọng. Mức giá đóng cửa hàng tuần và hàng tháng trên 2.670 USD/ounce có thể báo hiệu đợt tăng tiếp theo.