Giá vàng hôm nay 1/11/2024: Thế giới quay xe lao dốc, trong nước vụt tăng

Giá vàng hôm nay 1/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm hơn kỳ vọng. Trong nước, vàng nhẫn và miếng SJC neo ở mức cao kỷ lục. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 31/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.763,1 USD/ounce, giảm 0,91% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.784,1 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 31/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đạt 216.000, giảm 12.000 đơn so với con số dự báo là 228.000. Dữ liệu kinh tế tốt hơn sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như thời điểm hiện tại. Điều này sẽ bất lợi cho giá vàng. Theo Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, về dài hạn, vàng đang được hỗ trợ từ nhiều yếu tố, qua đó giúp giá kim loại quý có nhiều dư địa tăng. Ông dự báo, mức giá có thể chạm mốc 2.850 USD/ounce. Vàng giảm do chịu áp lực từ kinh tế Mỹ ổn định hơn. Ảnh: HH Ole Hansen, Trưởng phòng chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng, giá vàng sẽ còn tăng do tác động từ việc Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đồng thời, rủi ro từ bầu cử Tổng thống Mỹ cũng khiến nhiều nhà đầu tư chọn vàng làm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản của mình. Thêm vào đó, sức mạnh đồng USD đang có chiều hướng giảm, yếu tố này giúp vàng có thể lấy lại vị thế. Các chuyên gia cho rằng, hơn bao giờ hết, trước bối cảnh rủi ro địa chính trị trên toàn cầu đang diễn ra, nhất là xung đột quân sự tại Trung Đông, vàng đang là hàng rào chống lại những bất ổn đó. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 31/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 88 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,7-89,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 88,65-89,65 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, lạm phát của Mỹ đã được kìm hãm, thị trường đang kỳ vọng 96% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 7/11 và 4% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Về dài hạn, Dominik Sperzel, Trưởng phòng giao dịch của Heraeus Metals Germany, nhận định, giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025 do lo ngại mới phát sinh, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục và sự điều chỉnh của thị trường sau bầu cử. Mới đây, Goldman Sachs - một ngân hàng đầu tư đa quốc gia ở Mỹ - đã hạ dự báo giá vàng từ mức 3.080 USD/ounce xuống 3.000 USD/ounce vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, các chuyên gia của ngân hàng này vẫn duy trì sự lạc quan khi cho rằng giá vàng sẽ tăng 7% do các quỹ hoán đổi danh mục từ phương Tây.