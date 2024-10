Giá vàng giảm mạnh, Phố Wall có 'biến'

Cổ phiếu châu Á giảm, bắt kịp đà bán tháo trên Phố Wall sau khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Giá vàng cũng giảm khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD. Trong phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng giảm 0,16% xuống 2.658,63 USD/ounce. Phiên giao dịch trước đó, vàng tăng hơn 1%, đưa giá vàng lên gần mức cao kỷ lục của tháng trước là 2.685,42 USD. Giữa lúc giá vàng biến động, nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn hơn. Đồng USD được xem là nơi trú ẩn an toàn và được giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần so với đồng euro. Ngoài ra, xu hướng việc làm của Mỹ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đợt cắt giảm lãi suất nhỏ hơn vào tháng 11. Điều này cũng hỗ trợ đồng USD tăng. Chỉ số USD - chỉ số theo dõi đồng tiền của Mỹ so với đồng euro và năm đối thủ lớn khác - ổn định ở mức 101,21, sau khi tăng lên mức cao nhất là 101,39 trong ngày 1/10. Đồng tiền chung của châu Âu ít thay đổi ở mức 1,1070 USD, sau khi giảm 0,6% trong phiên trước xuống còn 1,1046 USD. Dữ liệu của đồng euro cho thấy lạm phát khu vực này giảm, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất 0,25% ngày 17/10. Cổ phiếu châu Á chứng kiến mức giảm, bắt kịp đà bán tháo trên Phố Wall sau khi căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông. Nikkei của Nhật Bản giảm 1,5%, trong khi KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,3%. Chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương giảm khoảng 0,5%. Trong khi đó, Hang Seng của Hong Kong chưa mở cửa sau kỳ nghỉ. Thị trường Trung Quốc đại lục đóng cửa trong tuần nghỉ lễ Tuần lễ Vàng. Giao dịch tại Đài Loan bị đình chỉ do bão. Tại Mỹ, chỉ số chứng khoán tương lai S&P 500 giảm 0,16%, sau khi chỉ số tiền mặt (.SPX) mất 0,9% chỉ sau một đêm. Chris Weston - Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone - cho biết: "Trong chuỗi cú sốc tiềm ẩn về biến động thị trường, địa chính trị thường lấn át kinh tế. Trong khi đó, những nhà đầu tư thường không đánh giá được rủi ro định giá xung quanh biến động liên quan thu nhập doanh nghiệp hoặc phản ứng của ngân hàng trung ương". Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai tăng hơn 1% lên 74,33 USD/thùng, kéo dài mức tăng 2,5%. Giá dầu WTI tương lai của Mỹ tăng 1,3% lên 70,73 USD/thùng, sau mức tăng 2,4% ở phiên giao dịch trước. Trạch Dương Theo Reuters