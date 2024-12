Giá vàng đột ngột giảm rất mạnh

Sau khi mở cửa giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng quay đầu giảm mạnh trưa nay (16/12). Giá vàng miếng SJC quay về mốc 85 triệu đồng/lượng, thấp nhất từ đầu tháng 12 đến nay. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 82,6 - 85,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì 2,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 85,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng nhưng mức độ giảm ít hơn. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 83,33 - 85,08 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 350.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.652 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng thế giới tương đương 81,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết ngành ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp các Bộ, ngành chức năng thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của một số đơn vị, doanh nghiệp để từng bước chấn chỉnh hoạt động này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Ngọc Mai