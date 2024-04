Giá vàng, dầu thô tăng mạnh vì tin Israel tấn công Iran

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ gần đây giảm 9 điểm cơ bản (bps) ở mức 4,5567%, sau khi giảm tới 15 bps trước đó. Đồng yên Nhật trú ẩn an toàn đã tăng tới 0,7% so với đồng USD, nhưng cuối cùng đã tăng khoảng 0,3%. Đồng franc Thụy Sĩ cao hơn khoảng 0,6% so với đồng USD, giảm mức tăng trước đó lên tới 1,2%.

Thị trường chứng khoán tại châu Á cũng ảnh hưởng với Nikkei của Nhật Bản giảm 2,4%, trong khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Đài Loan giảm 3,5%, Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2%.

Bitcoin đã giảm tới 6,2% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi là 59.590,74 USD. Trong phiên giao dịch gần nhất, bitcoin giữ mức giảm khoảng 2,7%, hiện có giá 61.842 USD.