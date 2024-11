Giá vàng biến động khó lường

Diễn biến khá bất ngờ xảy ra trên thị trường vàng trong nước giữa bối cảnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh Cuối ngày 12-11, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 80,6 triệu đồng/lượng mua vào, 84,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với 1 ngày trước. Tính từ vùng đỉnh hơn 90 triệu đồng vào 2 tuần trước, mỗi lượng vàng miếng đã "bốc hơi" hơn 6 triệu đồng/lượng. Không còn bán tháo Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24 các loại cũng lao dốc không phanh, chỉ còn 80 - 82,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 2 triệu đồng/lượng và "bốc hơi" hơn 7 triệu đồng tính từ vùng đỉnh gần 90 triệu đồng. Đáng chú ý, dù giá vàng giảm mạnh nhưng thị trường không còn hiện tượng người dân đổ xô đi bán vàng như những ngày trước. Thay vào, các công ty vàng lẫn cửa tiệm đều khá vắng vẻ, người mua cũng rất ít. Hầu hết đều hồi hộp chờ diễn biến sắp tới của giá vàng thế giới. Tại trụ sở chính của Công ty Vàng SJC ở quận 3, TP HCM, có lác đác vài khách đến mua bán vàng, giao dịch diễn ra khá nhanh, không còn tình trạng xếp hàng hoặc phải chờ tới lượt như những ngày trước. Khách có thể mua vàng miếng SJC hoặc vàng nhẫn theo nhu cầu tại quầy, bên cạnh đăng ký online trên webstie của công ty. Một số khách hàng đến bán vàng cho biết do thấy giá vàng giảm nhanh và có việc gia đình cần tiền gấp, chứ không có ý định bán tháo. Ở chiều ngược lại, một số người đi mua "thăm dò" từ vài chỉ đến 1-2 lượng khi thấy giá vàng giảm. "Lúc giá vàng 90 triệu đồng/lượng, tôi thấy cao quá nên không mua. Sau hơn 1 tuần, giá vàng giảm còn 84,5 triệu đồng/lượng nên tôi quyết định mua để dành" - chị Thanh cầm 1 lượng vàng vừa mua tại quầy của Công ty SJC, chia sẻ. Cảnh vắng vẻ tại trụ sở Công ty Vàng SJC trong ngày giá vàng lao dốc Tại chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM), nhân viên giao dịch cho biết lượng khách giao dịch bình thường như mọi ngày, không có đột biến. Cũng không có tình trạng khách đổ xô đi bán vàng hoặc mua vàng. Không chỉ ở các công ty vàng, tình trạng giao dịch trầm lắng. Dạo một vòng quanh khu vực phố vàng ở chợ Bến Thành, đường Lê Thánh Tôn (quận 1); khu vực chợ Tân Định (quận 1), phóng viên ghi nhận các tiệm khá vắng khách. Nhân viên một công ty vàng khi thấy chúng tôi đến hỏi về tình hình giao dịch, nói vui: "giá vàng giảm, không ai đi mua đâu; khi nào giá tăng mạnh khách mới tới xếp hàng"… Cần kiểm soát tâm lý Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng do thị trường vàng trong nước những ngày trước xuất hiện lực bán áp đảo sau khi giá vàng thế giới lao dốc trong ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Lực bán lớn buộc các công ty vàng phải liên tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn. Một vài thời điểm, các cửa hàng và công ty vàng phải ngừng mua vào khi lực bán quá mạnh, còn hiện tại, khách hàng có thể mua vàng theo nhu cầu thay vì chỉ được mua 1-2 lượng như trước đây. "Giá vàng thế giới được dự báo có thể giảm mạnh hơn về 2.500 - 2.550 USD/ounce theo chu kỳ sau đợt tăng sốc nhiều tháng qua. Nếu dự báo này xảy ra, giá vàng trong nước sẽ còn giảm tiếp. Dù vậy, tôi dự đoán đợt điều chỉnh có thể trong ngắn hạn còn về dài hạn, môi trường lãi suất thấp khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và nhiều ngân hàng trung ương các nước điều chỉnh hạ lãi suất trong dài hạn sẽ thúc đẩy giá vàng tăng trở lại" - ông Phương dự báo. Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, chỉ số đồng USD đã tăng mạnh, vượt 105 điểm, thị trường tài chính khởi sắc. Tiếp đó, FED đã giảm lãi suất 0,25 điểm %, về mức 4,5% - 4,75%. Thông thường, FED giảm lãi suất thì chỉ số đồng USD sẽ giảm nhưng thị trường lại đang diễn biến ngược. Điều này ảnh hưởng tới giá vàng. Giá vàng thế giới giảm ngay sau cả khi FED hạ lãi suất. "Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng đi xuống theo thế giới nhưng chỉ là điều chỉnh trong ngắn hạn, xu hướng trung dài hạn của vàng vẫn tích cực" - TS Nguyễn Trí Hiếu nói. Chuyên gia này dự báo giá vàng thế giới từ nay tới cuối năm có thể tăng trở lại mức 2.800 USD/ounce trong bối cảnh FED giảm lãi suất và đồng USD hạ nhiệt. Tuy nhiên, biến động cụ thể của giá vàng còn tùy thuộc vào chính sách của ông Trump đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu. "Giá vàng rất khó đoán dưới thời ông Trump nhưng trước khi ông chính thức bước chân vào Nhà Trắng vào tháng 1-2025, giá vàng có thể tăng trở lại. Với thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn chịu ảnh hưởng bởi giá thế giới và nguồn cung vàng. Nếu nguồn cung vàng hạn chế, nhu cầu nắm giữ vẫn có thì giá vàng còn tăng nhưng người dân cần kiểm soát tâm lý, tránh xao động những thời điểm giá biến động mạnh" - TS Hiếu nói.