Giá USD tự do tăng mạnh, vượt 24.700 đồng

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.230-24.585 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 25 đồng/USD ở chiều ra so với sáng 10/10.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.268 đồng/USD, bán ra ở mức 24.610 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào chiều nay tăng 35 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cùng thời điểm, VietinBank giao dịch USD ở mức giá 24.193 đồng/USD (mua vào) và 24.613 đồng/USD (bán ra), tăng 68 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Tại thị trường tự do, giá USD hôm nay tăng mạnh. Giá USD tự do đang được giao dịch phổ biến quanh mức 24.630-24.730 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 130 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 180 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Có thể thấy, giá USD trên thị trường tự do đã vượt khá xa so với giá USD tại các ngân hàng thương mại. Cụ thể là giá mua chênh với các ngân hàng thương mại khoảng 400 đồng mỗi USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do đang cao hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hơn 100 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay đi xuống do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh sau những bình luận ôn hòa của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như triển vọng kích thích kinh tế từ Trung Quốc.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 15h32' ngày 11/10 giờ Việt Nam ở mức 105,79 điểm, giảm 0,03% so với phiên liền trước.