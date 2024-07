Giá USD tự do lao dốc, 'bốc hơi' gần 100 đồng

Sau khi tăng nhẹ vào hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay (16/7) bất ngờ giảm mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.620-25.690 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD tự do đã giảm 90 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 25.950-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do hôm nay đã "bốc hơi" 330 đồng ở chiều mua và giảm 340 đồng ở chiều bán.