Giá USD ngân hàng vượt mốc 24.700 đồng, tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.418 đồng/USD, bán ra ở mức 24.758 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào trưa nay tăng 97 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 100 đồng/USD ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.343 đồng/USD (mua vào) và 24.763 đồng/USD (bán ra), tăng 98 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 18/10.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.390-24.745 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 110 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 105 đồng/USD ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 24.540-24.640 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay có xu hướng đi lên khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh 16 năm. Đồng bạc xanh được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn nhằm kiềm chế lạm phát.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 11h43' hôm nay (19/10, giờ Việt Nam) ở mức 106,6 điểm, tăng 0,04% so với phiên liền trước.