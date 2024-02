Giá USD ngân hàng và USD tự do cùng tăng cao

Giá USD tự do sáng nay giao dịch phổ biến quanh mức 25.150-25.220 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước, giá USD tự do hôm nay tăng 120 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 90 đồng/USD ở chiều bán ra.

Phiên hôm qua, giá USD tự do tăng 60 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra. Như vậy, qua 2 phiên, giá USD tự do đã tăng 180 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 150 đồng/USD ở chiều bán ra.

Giá mua USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại trên 700 đồng/USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do cao hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hơn 400 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm quay đầu đi xuống sau khi tăng liên tiếp từ đầu tuần.