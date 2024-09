Giá USD ngân hàng và tự do cùng lao dốc

Hôm qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm sâu, đồng loạt 'bốc hơi' hơn 100 đồng, có ngân hàng hạ tới 152 đồng ở chiều bán.

Như vậy, chỉ sau hai phiên, giá USD tại nhiều ngân hàng đã giảm tới gần 300 đồng, giá bán rời xa mốc 25.000 đồng/USD.

Hiện giá USD tại nhiều ngân hàng tương đương vùng giao dịch hồi giữa tháng 3 và chỉ cao hơn khoảng 1,5% so với đầu năm nay.

Cùng xu hướng với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do hôm nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.110-25.190 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước đó, giá USD tự do giảm 105 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.