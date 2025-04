Giá USD ngân hàng tăng vọt, vượt 26.000 đồng

Trưa nay, Techcombank tăng 151 đồng ở chiều mua và đắt hơn 166 đồng ở chiều bán so với sáng qua, niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.606 đồng/USD, bán ra là 26.016 đồng/USD.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.610 26.000 BIDV 25.610 25.970 VietinBank 25.624 25.984 Techcombank 25.606 26.016 Sacombank 25.620 25.980

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại niêm yết trưa 3/4.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm nhẹ. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch USD trong vùng giá từ 25.840-25.910 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng so với phiên trước đó.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay giảm khá mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan đối ứng toàn cầu.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 10h58' ngày 3/4 (giờ Việt Nam) ở mức 103,03 điểm, giảm 0,74% so với phiên liền trước.