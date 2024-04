Giá USD ngân hàng tăng mạnh, lập kỷ lục mới

Còn Sacombank trưa nay niêm yết giá USD ở mức 24.880-25.270 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 105 đồng ở cả chiều mua và bán ra so với sáng 12/4.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay ít biến động. Giá USD tự do đang được giao dịch phổ biến quanh mức 25.450-25.550 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên liền trước, giá USD tự do hôm nay giữ nguyên ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán.

Giá mua vào USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 600 đồng. Còn giá bán USD trên thị trường tự do đắt hơn so với ngân hàng khoảng gần 400 đồng.