Giá USD ngân hàng giảm nhanh theo giá thế giới

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.055-24.410 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 75 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 21/12.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.024 đồng/USD (mua vào) và 24.444 đồng/USD (bán ra), giảm 76 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 21/12.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 24.670-24.720 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Có thể thấy, giá USD tại thị trường tự do đang cao hơn nhiều tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do cao hơn tại các ngân hàng khoảng 500-600 đồng/USD, còn giá USD bán ra ở thị trường tự do cao hơn gần 300 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay có xu hướng chững lại sau khi giảm nhanh vào hôm qua.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 14h hôm nay (22/12, giờ Việt Nam) ở mức 101,85 điểm, gần như đứng yên so với phiên liền trước.

Phiên hôm qua, đồng USD đã xuống mức thấp nhất trong một tuần sau khi dữ liệu mới được công bố cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng với tốc độ 4,9% so với cùng kỳ trong quý trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng nhẹ.