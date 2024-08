Giá USD lại có diễn biến bất ngờ

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank báo giá USD mua vào ở mức 24.850 đồng/USD và bán ra với giá 25.190 đồng/USD. Các ngân hàng khác mua bán USD chênh từ 10-20 đồng/USD so với mức giá của Vietcombank đưa ra.

Ngày 23-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở 24.250 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với hôm qua.

So với hôm qua, giá USD ở các ngân hàng tăng tới 70 đồng và tăng tổng cộng 110 đồng trong vòng 3 ngày qua.

Không chỉ ở các ngân hàng, giá USD tự do sáng nay cũng tiếp tục đi lên. Một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá mua vào ở mức 25.210 đồng/USD và bán ra tại 25.290 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với hôm qua. Với diễn biến này, giá USD tự do hiện chỉ cao hơn USD trong ngân hàng khoảng 100 đồng.